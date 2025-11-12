13萬誆走勞力士Daytona 酒店妹一句：我也被「框」全身而退

勞力士名錶示意圖，與新聞事件無關。（資料照，記者張瑞楨攝）

蔡姓錶商想賣稀有的勞力士迪通拿（Daytona）系列名錶，指控楊姓酒店妹與黃姓男友（通緝中）設局，拿13萬元訂金誆走金錶失聯，對楊女提告詐欺、求償280萬元，但楊女翻臉不認男友，聲稱只是被「框（酒店術語，帶小姐出場）」，對犯罪並不知情，楊女刑事、民事都脫身。

蔡男主張，2022年4月間，楊女主動私訊稱黃男要收迪通拿，雙方約在中西區酒吧談交易細節，當晚楊女陪同黃男與錶商到場，經鑑蔡男的勞力士是真貨，經過討論後，黃男表示願以293萬元購買，卻要求先付13萬元訂金把錶帶走，稱要運往桃園給合資友人鑑賞再付尾款。

請繼續往下閱讀...

但是，蔡男多次催款未果，認為楊女與黃男二人分工演出，楊女明知男友未備款仍施以話術促成交貨，應負連帶賠償或返還不當得利。

楊女辯稱，自己根本不是黃男的女友，平常都是透過酒店幹部跟黃男聯絡，案發當日自己是被「帶出場」，是僅依黃男要求，以IG轉達看錶與約定時間地點，現場議價、訂金金額與取錶條件，她未誇示財力、未主導交易，也未收受金錢或取得手錶，並非買賣當事人。

雖然蔡男多位證人認為，楊女跟黃男有交往，但法官認為，即使有交往，僅憑通訊紀錄只能證明楊女曾聯繫看錶，很難斷定楊女與黃男有共同詐欺故意，也沒證據顯示利益並流向楊女。

在刑事部分，台南地方法院判楊女無罪，檢方上訴二審被駁回，法院認定檢方證據不足，只能證明楊女以IG轉達看錶與在場，沒辦法有共同犯意或分工，楊女也沒拿到錢，民事求償蔡男一審也敗訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法