為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    13萬誆走勞力士Daytona 酒店妹一句：我也被「框」全身而退

    2025/11/12 21:29 記者王捷／台南報導
    勞力士名錶示意圖，與新聞事件無關。（資料照，記者張瑞楨攝）

    勞力士名錶示意圖，與新聞事件無關。（資料照，記者張瑞楨攝）

    蔡姓錶商想賣稀有的勞力士迪通拿（Daytona）系列名錶，指控楊姓酒店妹與黃姓男友（通緝中）設局，拿13萬元訂金誆走金錶失聯，對楊女提告詐欺、求償280萬元，但楊女翻臉不認男友，聲稱只是被「框（酒店術語，帶小姐出場）」，對犯罪並不知情，楊女刑事、民事都脫身。

    蔡男主張，2022年4月間，楊女主動私訊稱黃男要收迪通拿，雙方約在中西區酒吧談交易細節，當晚楊女陪同黃男與錶商到場，經鑑蔡男的勞力士是真貨，經過討論後，黃男表示願以293萬元購買，卻要求先付13萬元訂金把錶帶走，稱要運往桃園給合資友人鑑賞再付尾款。

    但是，蔡男多次催款未果，認為楊女與黃男二人分工演出，楊女明知男友未備款仍施以話術促成交貨，應負連帶賠償或返還不當得利。

    楊女辯稱，自己根本不是黃男的女友，平常都是透過酒店幹部跟黃男聯絡，案發當日自己是被「帶出場」，是僅依黃男要求，以IG轉達看錶與約定時間地點，現場議價、訂金金額與取錶條件，她未誇示財力、未主導交易，也未收受金錢或取得手錶，並非買賣當事人。

    雖然蔡男多位證人認為，楊女跟黃男有交往，但法官認為，即使有交往，僅憑通訊紀錄只能證明楊女曾聯繫看錶，很難斷定楊女與黃男有共同詐欺故意，也沒證據顯示利益並流向楊女。

    在刑事部分，台南地方法院判楊女無罪，檢方上訴二審被駁回，法院認定檢方證據不足，只能證明楊女以IG轉達看錶與在場，沒辦法有共同犯意或分工，楊女也沒拿到錢，民事求償蔡男一審也敗訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播