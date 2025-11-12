為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    看守所跨年！台南男灌16瓶啤酒撞死人肇逃 法官裁定續押2月

    2025/11/12 21:27 記者王捷／台南報導
    男子吳銘恭疑酒駕撞死人逃匿2日到案，30萬元交保遭駁回，台南地方法院裁定11月14日續押2月禁見，酒駕待釐清。（記者王捷攝）

    男子吳銘恭疑酒駕撞死人逃匿2日到案，30萬元交保遭駁回，台南地方法院裁定11月14日續押2月禁見，酒駕待釐清。（記者王捷攝）

    男子吳銘恭在小吃部灌了16瓶啤酒後涉嫌撞死人，還求30萬交保被打臉，台南地方法院認為，他犯後離場又藏匿，仍有逃亡與串證疑慮，很難用具保替代羈押，所以裁定續押並禁見2個月，從11月14日起執行，可能押到跨年。

    吳銘恭涉嫌酒駕致死，在檢方起訴後，台南地院8月14日訊問，吳男坦承過失致死、過失傷害與肇事逃逸，否認不能安全駕駛致死。從檢方送交的羈押審查資料中可以發現，吳銘恭在小吃部消費單據出現啤酒16瓶與金額8500元等情，法院在原本的裁定認為，是否酒駕與酒測數值仍待釐清，而且吳銘恭否認酒駕的說法與現有資料不吻合，可信度不足，檢方呈現這些說法，用意是認為應該繼續羈押，釐清這些證據。

    法院指出，吳男案發後請友人協助躲避，隔2日才到案，行跡顯示有逃亡與串證可能，基於刑事訴訟法對審判中延長羈押的要件與期間限制，若仍有羈押原因且具必要性，法院可以裁定繼續羈押。合議庭審酌吳男的狀況從收押以來情勢未變，他涉及公共危險致死、不能安全駕駛、過失傷害與肇事逃逸等多罪，情節重大，有續押的必要。

    羈押期將快到的時候，吳男聲請30萬元交保，他自稱希望外出工作賠償被害人，家中情況也不能讓他逃亡；律師也主張，多名證人已重複受訊，串證可能性低，請求改採具保。法院調卷確認，全案訂於11月24日進行第二次協商程序，但是從客觀情事來看，還是難以保證未來訴訟可以順利進行，因此裁定從11月14日起延長羈押2個月並禁止接見通信。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

