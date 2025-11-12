11/12 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落台北

11月12日開獎的第114000274期今彩539頭獎開出1注。（台彩提供；本報合成）

11月12日開獎的第114000274期今彩539頭獎開出1注，由台北市信義區松山路322號「彬彬有禮彩券行」開出。

第114000274期今彩539中獎號碼為「01、04、09、14、22」，頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共196注中獎，每注可得2萬元；參獎共7058注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬4409注中獎，每注可得50元。

第114000274期39樂合彩中獎號碼為「01、04、09、14、22」，四合開出1注，每注可得21萬2500元；三合共253注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1251注中獎，每注可得1125元。

第114000274期3星彩中獎號碼為「781」，壹獎共79注中獎，每注可得5000元。

第114000274期4星彩中獎號碼為「8550」，壹獎共9注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

