台中太平「番仔路庄」所有權纏訟50年 自救會長疑因敗訴輕生獲救

台中太平區番仔路自救會主委林秀芬多年來帶領居民抗爭，今天卻傳出疑因訴訟敗訴輕生獲救。（資料照）

台中市太平區新光路一帶的「番仔路庄」所有權纏訟近50年，昨天其中一件訴訟宣判，判決駁回、居民又敗訴，「台中市太平區番仔路自救會」主委林秀芬聆聽後心情低落，今天凌晨3點多到老家想輕生，但因橫梁斷裂墜落摔傷，黎明幼兒園園長林金連發現，趕緊到場協助將她送醫。

太平區番仔路自救會之前強調，「番仔路庄」住戶世代在這裡居住超過300年，之前也有繳租金，卻因為「死人和活人買賣」、「代理人變地主」等奇怪的狀況，造成訴訟失利，他們有優先承買權，居民持續進行法院訴訟沒有放棄。

其中自救會主委林秀芬持續帶領居民進行抗爭、阻擋拆除，之前受訪表示，「番仔路庄」是有300年歷史的聚落，這裡的「土埆厝」保留古建築的美，擋拆是為了保存先民留下的資產，目前已經依文資法程序向市府文化局申請，希望能將整個聚落保存下來，並強調未來只要有人想來拆房子，全村都會團結起來繼續擋拆。

不過，居民和地主共進行11件訴訟，其中7件已經定讞、居民都敗訴，因地主提告拆屋還地勝訴，法院之前到林秀芬住家執行強制拆除，居民雖設置路障阻撓，仍被警方和拆屋人員突破完成拆屋，不料昨天其中1件訴訟宣判，法院判決駁回，居民又敗訴，林秀芬為此心情低落。

黎明幼兒園園長林金連表示，今天凌晨3點多起床，突然發現林秀芬傳訊息給他，拜託幫忙照顧她的黑狗，因昨天法院判決敗訴，心想「慘了」，趕緊打電話給她，林秀芬接起來說自己在老家輕生，但橫梁斷了摔下來受傷無法動彈，趕緊連絡附近的民眾就近前往照顧並趕到現場。

林金連指出，到了現場後發現，林秀芬雖意識清楚，但因摔傷無法動彈，由救護人員送上擔架送醫，檢查發現脊椎疑似有斷裂的情形，目前在醫院治療中。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

林秀芬疑因昨天1件和地主的訴訟敗訴心情低落，今天凌晨在老家輕生卻摔傷送醫。（擷取自林金連臉書）

