    首頁 > 社會

    李明宗17年前也勒斃姊弟戀女友 醫護人員批：到陰曹地府教化吧！

    2025/11/12 19:00 記者周敏鴻／桃園報導
    警方17年前在李明宗勒斃歐姓婦人的地點蒐證。（資料照）

    李明宗2段「姊弟戀」都因對方想分手，他無法控制情緒，衝動勒斃對方，最終悲劇收場，堪稱超恐怖情人。10日負責救護的醫護獲悉案情，在臉書貼文怒斥：「殺人兇手只坐10年牢就放出來了，可教化？到陰曹地府教化吧！」

    2008年，李明宗32歲時曾在超商工作，認識同在超商工作的45歲歐姓婦人後，雙方開始交往，當時歐婦仍有婚姻關係、丈夫長年在中國經商。2008年7月間，李男不滿歐婦想分手，到歐婦的楊梅住處，向對方女兒謊稱歐婦要他前來，拿了存摺後，隨即離開；當天下午近3點，李男打電話給歐婦女兒說：「我做了傻事，殺了妳媽媽；我太愛你媽媽！」歐婦女兒嚇一大跳，趕忙前往李明宗所說的陳屍地點，歐婦已氣絕多時。

    李明宗勒斃歐婦的案件最終判刑18年6月，李男2019年假釋，後來前往觀音區1處工廠擔任作業員多年，再於去年7月間在美髮店結識周女，展開另一段姊弟戀。

    豈料周女想要跟李明宗分手，10日清晨與李明宗談判時被勒斃，李男供稱，他因情緒激動又自殘而昏倒，直到醒轉後才報案。當天下午2點多，李男被送醫治療，周女的親友獲知，衝到醫院急診室想要痛毆李男未果，警方說，案發前周女親友似不知李男有殺人案前科，得知後都非常氣憤。目睹過程的醫護人員也PO文痛批：「周姓女子的親友撕心裂肺地想要攻擊李男，但打不到…兇手只坐10年牢就出來了，可教化？到陰曹地府教化吧！」

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    桃園惡男勒斃前女友！17年前也曾殺害姊弟戀對象

