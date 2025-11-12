台大女博士生控女舍監性騷擾 北高行判校性平會「不成立」結論撤銷

圖為台大性平案當事人日前在台大學生會、立委范雲和議員黃淑君陪同下開記者會。（資料照，記者塗建榮攝）

台灣大學1名女博士生3年前向校方性別平等委員會提出性騷擾申訴，指控遭女生宿舍的一名女舍監親吻、磨蹭、咬手臂、傳示愛簡訊、連續撥打電話等；但校方性平會調查後，決議認定「不成立」性騷擾，女博士生不服而打行政訴訟。台北高等行政法院認定性平會議有3名委員是違法代理出席、會議組織不合法，判決撤銷校性平會的處分。可上訴。

女舍監今年8月已被台大解職，台北地檢署也已依性騷擾罪嫌起訴。原告是台大某學程的博士生，她指控這名女舍監自2022年6月底至9月間，多次對她性騷擾，包括趁她熟睡時，伸手來回輕撫她的背部肌膚、身體，還發出聲音，多次利用權勢要求她陪躺、陪睡，還曾壓趴在她身上磨蹭，也曾突襲咬她的手臂、親吻嘴唇。

博士生指控，舍監多次擁抱、親吻她，另傳送想擁抱、表達愛意、幫忙按摩、吃醋在意、保持情感距離等多則性騷擾訊息，還要求她報備跟誰見面、介入她與同儕互動，連續撥打電話、或找她的室友，探問她的行蹤，還在路上堵她等。她不堪其擾，同年9月底向校方提出性騷擾申訴。

台大性平會組成調查小組，2023年4月17日決議認定性侵害、性騷擾皆不成立，女博士生申復、訴願也被駁回，轉而打行政訴訟，主張性平會未於申訴24小時內向教育部通報校安事件，調查時程將近半年，也屬違規，且她申訴後，女舍監還深夜連打8通電話騷擾、要求見面，質疑校方未善盡保護申訴人的責任。

女博士生並指出，性平會決議受理前，校長陳文章就打電話給她的指導教授說「事情鬧大，對老師不好」，討論如何處理，且校方未經她同意，就先將性平會的決議告知她的父親，還發新聞稿公開申復結果，對她二度傷害。

台大答辯，性平會依性平法、性侵害犯罪防治法處置，依據2女間的LINE對話認定雙方互動緊密良好，相互關心、表達愛慕，從而認定不成立性騷擾，符合一般價值判斷；性平會議的組成、開會程序都合法，3名委員因故不能出席，委託主管級職員出席，為合法代理，且校方是被動回應媒體才提供新聞稿，未違性平法的保密要求。

北高行合議庭審理後認定，當時的台大性平會設置辦法，並未規定性平委員可委任他人出席，若允許自行委任代理，將使非委員者得知性騷案件資訊，損害當事人隱私權。

法院調查，教務長、總務長、學務長3名當然委員，於本案性平會議當天未親自出席，委由專委、總務處組長、學務處組長代理出席，使當日共13人出席，超過半數，但專委等3人的代理不合法，實際與會委員僅10人，未達半數，會議組織不合法，議決的調查報告也有違反正當法律程序的瑕疵，故判決撤銷性平會的決議結論。

