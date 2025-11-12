為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    六旬釣客昏倒八尺門漁港防波堤 送醫急救2小時仍不治

    2025/11/12 17:32 記者林嘉東／基隆報導
    基隆市62歲張姓釣客，今天下午在八尺門漁港防波堤消波塊上下竿時，突然昏倒在消波塊上，基隆市消防局、海巡署第二岸巡隊等單位，趕緊將他送醫急救。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市62歲張姓釣客，今（12日）下午在八尺門漁港防波堤消波塊上下竿時，突然昏倒在消波塊上；經基隆市消防局將他緊急送醫急救2小時後，仍宣告不治。

    基隆市消防局今天下午2時許獲報，有名釣客昏倒在基隆市和平島八尺門漁港防波堤消波塊上，消防隊員趕抵救護發現，該名釣客仍有意識，身上沒有外傷，趕緊將他送往三軍總醫院基隆分院救治；基隆港務警察隊和平島中隊小隊長余文淵、警員歸慶總與海巡署第二岸巡隊員也協助救援，並管制附近車流。

    基隆市消防局持續追蹤釣客救護狀況，下午4點半傳來壞消息，昏倒的62歲張姓釣客，經醫院急救2小時後仍宣告不治。基隆港警總隊、第二岸巡隊將報請檢察官相驗張姓釣客遺體，釐清死因。

