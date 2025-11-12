當心了！ 普發現金已有7件受害 假冒檢警單件最高詐367萬

普發1萬首批中華郵政佔374萬2947筆。（財政部提供）

首批普發現金一萬元今天入帳，內政部最新報告統計，截至本月10日，相關詐欺被害案件共發生7件，包含釣魚郵件、假冒檢警及騙取金融帳戶，其中又以假冒檢警詐騙財損最多分別51萬餘元、84萬元、320萬元及367萬餘元；此外，目前內政部通報移除涉詐廣告56則、停權涉詐帳號50個，蒐報停止解析偽冒財政部網站3件。

立法院內政委員會明天邀請內政部、財政部、數位發展部、金融監督管理委員會、交通部就「普發現金一萬元之跨部會防詐及查緝作為」進行專題報告，並備質詢。

內政部書面報告指出，警政署9月11日要求各警察機關籌組專案小組，針對普發現金政策加強蒐報詐欺廣告簡訊、社群媒體帳號及網站，阻斷詐欺資訊來源，並溯源偵辦相關案件。統計9月12日起到11月10日止，通報移除涉詐廣告56則、停權涉詐帳號50個、蒐報停止解析偽冒財政部網站3件。

內政部指出，9月政府開始籌備普發現金工作時起，警政署持續追蹤與「普發現金」相關詐欺被害案件，並積極溯源偵辦。統計至11月10日，計有7件被害案件發生，1件為連結假冒普發現金網站盜刷信用卡的釣魚郵件，財損5萬餘元；4件為假冒檢警，財損分別為51萬餘元、84萬元、320萬元及367萬餘元；2件為騙取金融帳戶，財損0元。

數位發展部報告指出，已協調財政部、警政署、金管會及台灣網路資訊中心（TWNIC），建立偽冒網站的快速阻斷機制。金管會每日監測，一旦發現可疑網站，立即通報國庫署確認；經確認為偽冒網站後，便通報TWNIC執行「網站停止解析」作業，在第一時間阻斷民眾連結至偽冒網站，以降低詐騙風險。

