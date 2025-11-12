為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    罰不怕！北市裁決所公告酒駕累犯 他3度拒測累犯罰54萬

    2025/11/12 17:20 記者甘孟霖／台北報導
    10月份北市酒（毒）駕及拒測累犯3次以上共3名，裁決所印製照片海報供鄰里辦公處、派出所張貼。（裁決所提供）

    10月份北市酒（毒）駕及拒測累犯3次以上共3名，裁決所印製照片海報供鄰里辦公處、派出所張貼。（裁決所提供）

    台北市交通事件裁決所今（12日）公告酒（毒）駕及拒測累犯名單計有32名，其中酒（毒）駕及拒測累犯2次者25名，3次以上者7名。當中，罰鍰最高者為孫國哲，拒測累犯3次處罰鍰54萬元，汽車駕照處禁考5年。

    裁決所指出，本次公告名單罰鍰最高者為孫國哲，拒測累犯3次處罰鍰54萬元，汽車駕照處禁考5年；累犯次數最多者為呂哲瑋，酒駕累犯4次，機車駕照處禁考3年，罰鍰部分酒測值超過0.25mg/L涉公共危險罪，由警方移送司法機關辦理。

    裁決所表示，此次公告名單中27名案件已結案，2名申請分期繳款，餘3名未結案者全數移送強制執行，移送金額30萬元。

    另外，10月份北市酒（毒）駕及拒測累犯3次以上，設籍北市者計有林建全、鄭凱中及侍靖恩等3名，裁決所已印製A4彩色照片海報（如附件2）將提供各鄰里辦公處及各派出所張貼公布，加強嚇阻民眾酒後駕車行為，盼透過社會制約，避免再犯可能。

    裁決所提醒，酒駕違規車輛牌照一律吊扣兩年，累犯者處以高額罰鍰，按前次罰鍰金額加罰9至18萬元；因而肇事致人重傷或死亡，得沒入該車輛；年滿十八歲同車乘客同罰最高處罰鍰1萬5000元。

    台北市交通事件裁決所今（12日）公告酒（毒）駕及拒測累犯名單計有32名；當中，罰鍰最高者為孫國哲。（裁決所提供）

    台北市交通事件裁決所今（12日）公告酒（毒）駕及拒測累犯名單計有32名；當中，罰鍰最高者為孫國哲。（裁決所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播