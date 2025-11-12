罰不怕！北市裁決所公告酒駕累犯 他3度拒測累犯罰54萬

10月份北市酒（毒）駕及拒測累犯3次以上共3名，裁決所印製照片海報供鄰里辦公處、派出所張貼。（裁決所提供）

台北市交通事件裁決所今（12日）公告酒（毒）駕及拒測累犯名單計有32名，其中酒（毒）駕及拒測累犯2次者25名，3次以上者7名。當中，罰鍰最高者為孫國哲，拒測累犯3次處罰鍰54萬元，汽車駕照處禁考5年。

裁決所指出，本次公告名單罰鍰最高者為孫國哲，拒測累犯3次處罰鍰54萬元，汽車駕照處禁考5年；累犯次數最多者為呂哲瑋，酒駕累犯4次，機車駕照處禁考3年，罰鍰部分酒測值超過0.25mg/L涉公共危險罪，由警方移送司法機關辦理。

裁決所表示，此次公告名單中27名案件已結案，2名申請分期繳款，餘3名未結案者全數移送強制執行，移送金額30萬元。

另外，10月份北市酒（毒）駕及拒測累犯3次以上，設籍北市者計有林建全、鄭凱中及侍靖恩等3名，裁決所已印製A4彩色照片海報（如附件2）將提供各鄰里辦公處及各派出所張貼公布，加強嚇阻民眾酒後駕車行為，盼透過社會制約，避免再犯可能。

裁決所提醒，酒駕違規車輛牌照一律吊扣兩年，累犯者處以高額罰鍰，按前次罰鍰金額加罰9至18萬元；因而肇事致人重傷或死亡，得沒入該車輛；年滿十八歲同車乘客同罰最高處罰鍰1萬5000元。

台北市交通事件裁決所今（12日）公告酒（毒）駕及拒測累犯名單計有32名；當中，罰鍰最高者為孫國哲。（裁決所提供）

