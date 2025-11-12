為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    冒名衛福部行騙！詐團誆贈「疾病補助」 誘繳百萬保證金

    2025/11/12 16:49 記者劉濱銓／南投報導
    南投男子（中）遭假冒「衛福部」的電郵詐騙，到銀行提領百萬現金盼獲「疾病補助」，所幸警方及時攔阻，保住民眾血汗錢。（集集警方提供）

    南投水里鄉男子，日前收到假冒「衛生福利部」名義的電子郵件，信中誆稱先繳百萬保證金，就可獲得「疾病補助撥款」，男子信以為真提領100萬元現金，所幸經銀行行員與警方及時攔阻，才戳破詐騙手法，保住民眾血汗錢。

    集集警方表示，轄內男子日前收到來自「衛生福利部」的電郵，信中指稱可獲一筆「疾病補助撥款」，但必須先繳交100萬元作為保證金，男子誤信「好康」，便依照指示前往銀行提領百萬現金。

    惟銀行行員發現男子提領巨款神色緊張，察覺有異便通知警方，員警到場時，男子還佯稱領錢是要給長子購屋，但警方之後向其子查證，長子卻表示根本沒有要父親領錢買房，得知父親遭詐騙還請警方務必及時攔阻。

    事後男子坦承，因收到假冒「衛福部」的電郵，想說繳保證金就能獲得補助，才不疑有他前往提款，詎料竟掉進新型詐騙陷阱，並感謝行員與警方機警，才能保住辛苦積蓄。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

