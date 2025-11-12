結褵52年竟戀上越南妹 妻子少「1動作」求償80萬全落空

台妻不滿先生戀上越南妹，提告求償80萬元，卻因心軟沒拍照，無法舉證，台中地院判決駁回。（記者陳建志攝）

台中一名人妻和先生結婚52年，先生卻出軌越南妹，除相約到台東出遊，甚至還帶回家，元配憤而對先生提出侵害配偶權告訴，並求償80萬元，但先生辯稱沒小三，妻子所說的小三「是個幽靈」，法官要求舉證，人妻表示「有親眼見到，沒拍照」，因不能舉證，台中地院判決駁回。

這名人妻表示，與先生結婚52年，也打拚52年了，但先生竟在去年9月至10月間，認識1名越南女子，並帶該女子回家玩了4個小時，用手指搔癢該女子下體，還去台東玩3天，至今仍一直跟小三通電話，自己不知道該名女子是誰，但無法容忍她和先生的通姦行為，因已經侵害她的配偶權，因此提告求償80萬元。

請繼續往下閱讀...

不過人妻的先生否認出軌，辯稱自己沒有小三，晚上也沒有講電話，妻子所說的小三「是個幽靈」。

因人妻未檢附相關證據，法官請她補正，人妻具狀表示「有親眼見到，沒拍照，因太愛他所以心軟了才沒拍照」，開庭時也表示，自己沒拍照也沒錄影，只有通聯紀錄，沒有其他證據。

因為先生與他的兄弟姐妹每週都有見面，先生也沒有什麼朋友，所以每天通話的對象只剩跟小三通話，先生怕她跟蹤他，所以現在也不敢出門，不知道他現在有沒有在講電話，但就算沒證據也要告。

法官認為，人妻不能提出相關客觀事證，證明先生和越南妹交往，難認舉證已足，無法認定先生有侵害配偶權的事實，判決駁回。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法