    首頁 > 社會

    桃市警犬隊成立近1年仍無犬舍 議員促檢討經費、加速興建

    2025/11/12 16:56 記者謝武雄／桃園報導
    警察局警犬隊成立近1年，仍暫居大溪分局三層派出所，民代為警犬請命，要求趕快興建犬舍。（記者謝武雄攝）

    桃園市政府警察局警犬隊成立近1年犬舍仍未動工，議員黃瓊慧、張肇良今質詢時要求市府盡速檢討經費、加快興建速度；警方表示，警犬隊犬舍於今年9月取得建築執照，工程經費為4550萬元已招標，於上月28日流標，目前研議重新招標，工程若能順利開工，預計明年底辦理驗收，後年初就可啟用。

    警察局長廖恆裕表示，警犬隊駐地在大園沙崙土地，面積約331坪，目前編制7人6犬，未來會擴編至11人10犬，其中偵爆及緝毒犬各半，預計興建地上1層2棟廳舍，第1次招標因無廠商投標而流標，已於本月5日進行第2次招標，19日開標，屆時若無廠商投標，將再邀集相關專業人士重新估價，並爭取追加預算。

    廖恆裕說，警犬隊會依訓練進度購置毒品及火藥嗅源、膠箱、鐡罐、辨別氣味長板凳等多項嗅覺偵測基礎訓練器材，預計廳舍完工後，再行採購不鏽鋼圓形轉盤嗅覺器材、高低跳板、A字梯及高橋等，強化整體訓練效能。

    黃瓊慧、張肇良表示，警犬隊於去年12月12日掛牌，警犬隊成立後表現優異，曾在桃園萬聖城、樂天桃猿球賽等場合協助維安，但犬舍興建進度卻因興建經費遠低於市場行情而流標導致工程進度原地踏步，請警察局盡快檢討並調整招標金額，讓警犬隊擁有完善的訓練、休憩與交流空間。

    另張肇良也提到，警察局犬舍4500萬元，與實際行情差距約500萬元，導致無人投標，現階段警犬隊暫駐大溪三層派出所，環境簡陋、空間狹小，警犬與同仁都很辛苦。

    警察局警犬隊成立近1年，仍暫居大溪分局三層派出所，民代為警犬請命，要求趕快興建犬舍。（記者謝武雄攝）

