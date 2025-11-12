台版地面師案外案！2業者涉行賄新店戶政所技術工查個資 被搜索約談

呂姓、蔡姓業者涉行賄新店戶政事務所技術工王子誼（中），檢調搜索約談。（資料照）

台北地檢署去年偵辦台版地面師案，衍生出案外案，發現新店戶政事務所技術工王子誼涉嫌收賄，幫土地開發業者及單幫客查詢個資，今年9月收押禁見。檢調持續追查發現，有兩家土地開發業者疑似行賄王女，請她幫忙查詢個資。檢調今天發動搜索，傳喚涉案呂、蔡姓業者到案說明。

檢調偵辦台版地面師案時，從集團二把手王煜堤相關通聯紀錄及金流發現，他曾向新店戶政事務所女技術工王子誼購買個資，勾稽比對發現，雖違法情形與台版地面師案無太多直接關係，但事有蹊蹺，決定另簽他案偵辦。

專案小組深入追查發現，許多土地開發業者若想要鎖定日治時代或光復初期的土地開發，必須取得當時遺留的手寫謄本相關資料，於是找上在新店戶政事務所櫃台服務的王子誼。

王女幫忙這些業者查詢個資，甚至涉嫌收取報酬，也讓其他土地開發業者，聞風而來，就連單幫客也會找王幫忙查詢個資。

據悉，王女幫忙違法查詢個資後，會依照查詢的精細度收費，從500到上萬元都有，涉案期間長達10年，不法所得恐達數百萬元，偷查的個資至少上萬筆。

台北地檢署檢肅黑金專組檢察官王貞元今年9月25日指揮調查局台北市調查處調查官發動搜索，認定王女涉犯貪污治罪條例等罪，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢調今天又追出呂、蔡姓土地開發業者涉案，支付數十萬元報酬，全案依涉犯行賄罪偵辦中。

