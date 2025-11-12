為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台版地面師案外案！2業者涉行賄新店戶政所技術工查個資 被搜索約談

    2025/11/12 16:31 記者吳昇儒／台北報導
    呂姓、蔡姓業者涉行賄新店戶政事務所技術工王子誼（中），檢調搜索約談。（資料照）

    呂姓、蔡姓業者涉行賄新店戶政事務所技術工王子誼（中），檢調搜索約談。（資料照）

    台北地檢署去年偵辦台版地面師案，衍生出案外案，發現新店戶政事務所技術工王子誼涉嫌收賄，幫土地開發業者及單幫客查詢個資，今年9月收押禁見。檢調持續追查發現，有兩家土地開發業者疑似行賄王女，請她幫忙查詢個資。檢調今天發動搜索，傳喚涉案呂、蔡姓業者到案說明。

    檢調偵辦台版地面師案時，從集團二把手王煜堤相關通聯紀錄及金流發現，他曾向新店戶政事務所女技術工王子誼購買個資，勾稽比對發現，雖違法情形與台版地面師案無太多直接關係，但事有蹊蹺，決定另簽他案偵辦。

    專案小組深入追查發現，許多土地開發業者若想要鎖定日治時代或光復初期的土地開發，必須取得當時遺留的手寫謄本相關資料，於是找上在新店戶政事務所櫃台服務的王子誼。

    王女幫忙這些業者查詢個資，甚至涉嫌收取報酬，也讓其他土地開發業者，聞風而來，就連單幫客也會找王幫忙查詢個資。

    據悉，王女幫忙違法查詢個資後，會依照查詢的精細度收費，從500到上萬元都有，涉案期間長達10年，不法所得恐達數百萬元，偷查的個資至少上萬筆。

    台北地檢署檢肅黑金專組檢察官王貞元今年9月25日指揮調查局台北市調查處調查官發動搜索，認定王女涉犯貪污治罪條例等罪，向法院聲請羈押禁見獲准。

    檢調今天又追出呂、蔡姓土地開發業者涉案，支付數十萬元報酬，全案依涉犯行賄罪偵辦中。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播