颱風驚魂日 馬公基督教長老教會火光爆炸聲連連

馬公基督教長老教會，颱風天突傳爆炸聲響及火光四射。（澎湖交通觀察日誌提供）

雷聲大雨點小的鳳凰颱風，受到菲律賓呂宋島地形破壞，登陸澎湖已是強弩之末，未在澎湖造成明顯損失。但中午馬公基督教長老教會，在風雨中突傳爆炸聲連連，一時間火光四射，讓鄰近住戶及路過人車，都被畫面所震撼，澎湖縣政府消防局接獲報案後，立即派員前往現場，經檢視為電線走火，由台電派員斷電後，結束一場虛驚。

澎湖縣政府消防局調查指出，今日下午1時16分受理民眾報案指稱，馬公市新生路基督教長老教會傳出爆炸聲響，請求派遣人車前往搶救。消防局獲報後，立即出動馬公分隊3車7人前往現場，由小隊長林清棋指揮搶救，並通知台電公司派員配合斷電。

勤務人員到達現場回報，現場未見有明火情形，但有聞到燒焦味，立即部署水線戒備，並進入教會逐層搜索。經搜尋後確認，起火點係教會4樓屋外之高壓電線短路，並發出爆炸聲響，已無燃燒情形，經台電公司人員斷電後已無危害。

另外，颱風天也有民眾苦中作樂，在北辰市場拿著被強風吹起的太陽傘，苦笑自己在颱風天「釣魚」，奮力想要收回傘具滑稽的模樣，雖然搏君一笑，但卻是澎湖人冬天東北季風肆虐的日常，象徵著澎湖人的宿命。

電線走火在屋頂遮陽棚，留下長長焦黑痕跡。（澎湖縣政府消防局提供）

