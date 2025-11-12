為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    知名餐飲公司淪詐團洗錢共犯 台北檢警兵分32路搜索、拘提20人

    2025/11/12 16:03 記者吳昇儒／台北報導
    台北地檢署日前偵辦假投資、假檢警詐騙案件，發現知名餐飲公司蔡姓負責人涉嫌協助詐團洗錢，蔡女被拘提到案，移送台北地檢署複訊。（記者廖振輝攝）

    台北地檢署日前偵辦假投資、假檢警詐騙案件，發現知名餐飲公司蔡姓負責人涉嫌協助詐團洗錢，蔡女被拘提到案，移送台北地檢署複訊。（記者廖振輝攝）

    台北地檢署日前偵辦一起假投資、假檢警詐騙案件時，發現9億多元的不法所得中，有1億多元流向10多家公司，當中包含知名餐飲公司，進一步追查發現，該餐飲公司蔡姓負責人涉嫌協助詐團洗錢。檢警昨起兵分32路進行搜索，並拘提蔡女等20人到案，釐清案情。全案依加重詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌，持續偵辦中。

    檢警調查，該詐騙集團利用假檢警、假投資等方式，於今年4到8月間，共詐騙18名被害人，共取得9億多現金、黃金或是匯入集團指定帳戶中。

    偵辦人員破獲該集團後，進一步追查贓款流向，發現當中有1億多元分別轉進知名餐飲公司的帳戶及其他相關帳戶內。進一步追查，共有14家公司涉有重嫌，當中包含知名餐飲公司在內的9家公司，竟均由蔡姓女子實質掌控。

    據悉，蔡女涉嫌利用開設虛假發票等方式，幫忙詐團將錢洗白，再從中領出交付給詐團成員。該類型洗錢手法不同以往，之前查獲的方式，大部分是找殭屍或人頭公司進行洗錢，此次則是透過營業中的公司協助犯罪，較為罕見。

    台北地檢署檢肅黑金專組主任檢察官曾揚嶺、檢察官陳雅詩昨日起指揮刑事局、台北市中正一分局、中山分局等單位，兵分32路，前往各涉案公司進行搜索，另也拘提蔡姓主嫌等20人到案查證，目前仍持續調查釐清中。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播