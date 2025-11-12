《少事法》修法討論 朝野聚焦少年安置量能、跨部會資源整合

民進黨立委陳培瑜質詢。（記者楊心慧翻攝）

少年犯罪案件層出不窮，行政院今年6月提出《少年事件處理法》部分條文修正草案，送交立法院審議；立法院司法及法制委員會今審查時，朝野立委除關注塗銷門檻是否符合《兒童權利公約》「避免污名化」的精神，也聚焦少年安置量能不足、行政輔導機制失靈與跨部會資源整合等問題，要求司法院與衛福部強化協作、建立統一的少年保護支持體系。

行政院今年6月同意會銜司法院「少年事件處理法」部分條文修正草案，針對未來少年受保護、轉介處分或刑之宣告執行完畢或赦免後3年內，未再受他案之處分或刑的宣告，才能塗銷少年前案紀錄及有關資料，送請立法院審議，立法院司法及法制委員會討論部會及各黨立委提案之相關版本。

請繼續往下閱讀...

民進黨立委陳培瑜質詢時表示，近2年安置機構普遍不願收容司法少年，原因是司法少年狀況較複雜，相關機構人力與資源不足，導致寧可不收，孩子因此被直接送到矯正學校，2022至2024年未能成功安置的司法少年有8人、17人、23人，逐年上升，盼司法院積極與衛福部溝通，跨部會合作，唯有教育端、社政端、司法端連結起來，才能接住這些少年。

國民黨立委林倩綺認為，制度強調預防優於懲罰，若沒運作良好的治理中樞與穩定的人力、財務支撐，最後只會紙上改革，配套必須更細緻，中央應建置「跨部會少年偏差行為通報整合平台」，並設定資料治理規範與權限分級，導入結構化風險工具，對高風險個案，應能迅速觸發應變、轉入司法系統的標準。

民進黨立委莊瑞雄表示，針對修法前後「塗銷」差異，現在普遍傾向「三年未再犯才能塗銷」，但這是否符合國際公約對青少年自我成長、避免烙印與污名化的初衷？他想聽聽少年及家事廳廳長鍾宗霖的看法。鍾宗霖表示，我們接受各界，如委員所述內容，應進一步諮詢、多元納入專家學者的意見。

民進黨立委吳思瑤指出，針對安置輔導的人數銳減，尤其特殊狀況的少年特別難以找到願意安置的機構，她要求司法院跟衛福部要檢討改善，是否衛福部跟司法院共同研議，建置專屬的少年安置機構。

司法院副秘書長王梅英回應，此現狀也是少年法院的痛，安置輔導對某些孩子是適當處分，但法院畢竟是司法權，安置屬於社政機構，但現在全國目前可以接受司法安置只有11家、25個床位，量能就是這麼少。鍾宗霖答詢表示，我們持續與主管安置機構的社政單位做相關研議，目前有比較積極，包含各縣市社會局設窗口媒合司法少年，不過也有一定比例的成功與失敗。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法