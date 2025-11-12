印尼女持假證件來台14年結婚生子 保障家庭權法官判拘免驅逐

印尼女子妮雅多次偽造護照來台打黑工，卻遇上真愛，在台成家生子，彰化地院依違反「入出國及移民法」判她拘役60日，但考量她已成家育子，決定不予驅逐出境。（資料照）

一段跨越國界的真實愛情故事，宛如電影情節在彰化上演。31歲印尼女子妮雅（NIA ASTUTI）原本只是來台打黑工，卻在異鄉遇上真愛，最後與台灣男子結婚並育有1子；她多次以偽造護照出入境，遭查獲違反「入出國及移民法」。彰化地院近日判她拘役60日、可易科罰金6萬元，並沒收3本假護照，但考量她已成家育子，決定不予驅逐出境。

判決書指出，妮雅1994年出生，家境清寒，國中畢業後便立志出國打工；由於當時未滿18歲，為能赴台工作，於2011年間委託他人偽造一份出生年份提前4年的護照（A護照），以假身分來台。

之後，她於2015年間更換護照（B護照），持第二本偽造證件在2015年至2017年間4度出入境。直到2024年，她又以新辦的（C護照）赴印尼辦理與台籍陳姓男子的結婚手續時，被駐印尼代表處人員發現護照生日與文件不符，當場查扣，並通報移民署，案件因而曝光。

法官審理時，妮雅坦承犯行，表示當初只想留在台灣工作賺錢養家，未料在此遇見丈夫，2人相戀後決定結婚定居，如今還育有1名幼子。法院認為，她4次未經許可入國，各次行為獨立，依法應分論併罰，最終判拘役60日，可易科罰金6萬元，並沒收3本護照。

不過，法官也在判決中強調，妮雅已與台灣男子結婚並育有子女，生活重心早已在台，與在地家庭連結密切。為保障其家庭生活權與憲法上人權保障，認為無須在刑期執行完畢後另行驅逐出境。

