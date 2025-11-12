為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    堆高機馬路上迴轉！機車閃避不及撞上牙叉 驚悚影像曝光

    2025/11/12 15:07 記者張聰秋／彰化報導
    彰化市中山路昨天發生一起堆高機與機車碰撞事故。（警方提供）

    彰化市中山路昨天發生一起堆高機與機車碰撞事故。（警方提供）

    彰化市區昨（11日）天發生一起堆高機與機車碰撞事故，一名機車騎士閃避不及，直接撞上堆高機前方牙叉，當場人車翻滾倒地，有肋骨挫傷及四肢多處擦挫傷，意識清楚受傷送醫，所幸沒有生命危險，雙方酒測值均為零，詳細肇事原因尚待釐清中。這起事故影像今天曝光，撞擊瞬間機車倒地，相當驚悚。

    這起交通事故發生於昨天上午10點41分，地點在彰化市中山路二段869號前，當時24歲林姓男子駕駛堆高機，在施工範圍內進行迴轉，沒想到與沿路直行、26歲趙姓男子騎乘機車發生擦撞，機車前輪直接撞上堆高機牙叉，強大衝擊力讓趙男摔倒受傷。

    消防救護人員獲報後趕抵現場，將趙男送往彰化秀傳醫院急救，經診斷，趙男肋骨挫傷、四肢多處擦挫傷，所幸意識清楚，並無大礙。林男則未受傷，但機車前輪框輕微凹損、左側車身多處擦損。

    彰化警方提醒民眾，堆高機原非一般道路使用車輛，因體積龐大、轉向視線死角多，若必須短暫進出道路，應事先申請許可，並安排人員引導車流，提醒用路人注意前方路況，以避免危險發生。

    警方到場處理交通事故，機車騎士送醫治療。（警方提供）

    警方到場處理交通事故，機車騎士送醫治療。（警方提供）

    堆高機馬路上迴轉，機車騎士閃避不及，與堆高機前面的牙叉發生碰撞，騎士連人帶車翻滾倒地，受傷送醫治療。（警方提供）

    堆高機馬路上迴轉，機車騎士閃避不及，與堆高機前面的牙叉發生碰撞，騎士連人帶車翻滾倒地，受傷送醫治療。（警方提供）

