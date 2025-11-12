警政、教育第40次交流聯繫 推動校園安全與防治青少年犯罪預防工作

警政署與教育部本週一召開定期聯繫會議，就校園安全、防制青少年犯罪等進行交流討論，由刑事局副局長蕭欽杰與教育部學生事務及特殊教育司專門委員鄭文瑤共同主持。（記者邱俊福翻攝）

警政署與教育部2012年起建立校園毒品情資及案件交流平台，現行每3個月定期召開聯繫會議，共同研商維護校園安全、防制青少年犯罪及保護兒少安全等有關事務；本週一召開第40次，雙方就新興毒品、詐騙、校園跟蹤騷擾等多項議題進行交流討論，以強化校園安全與相關犯罪預防工作。

警政署表示，過去已藉歷次聯繫會議共同訂定「中央地方三級定期聯繫」、「偏差行為通知」、「警察人員進入校園執法」及「緝毒溯源情資通報」等多項合作機制，可針對影響安全事件及時因應，推動各級學校、警察機關加強辦理預防工作。

這次會議由警政署刑事警察局副局長蕭欽杰與教育部學生事務及特殊教育司專門委員鄭文瑤共同主持，邀請台灣高等檢察署檢察官卓俊忠到場指導，共同討論「近期發現新興毒品及違法菸品防制」、「預防教職員工生因普發現金遭詐騙」、「提升幼童專用車聯合稽查效能」及「校園跟蹤騷擾情資交換」等重要議題，希望透過此跨部門協調聯防機制充分討論。

刑事局副局長蕭欽杰表示，因資通訊發達，犯罪型態變化越來越快，行政部門要加強聯繫，才能趕在前頭防堵破口，故警察與學校要持續密切合作，結合執法與輔導專業，才能共同因應犯罪趨勢，有效預防青少年犯罪或被害事件。

