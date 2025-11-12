為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    虎豹潭暴漲6死悲劇 女領隊判賠家屬208萬

    2025/11/12 14:53 記者楊國文／台北報導
    雙溪區公所在虎豹潭事件後，增設警告標示。（雙溪區公所提供）

    雙溪區公所在虎豹潭事件後，增設警告標示。（雙溪區公所提供）

    新北市雙溪區虎豹潭4年前因上游大雨，溪水暴漲沖走正在橫渡溪中梳子壩的體驗營學員，造成6人死亡，其中，鐘姓死者的家屬訴請新北市政府國家賠償，高等法院今年7月判決新北市府應國家賠償617萬元確定，新北市府已國賠家屬；鐘男家屬另對失職的蘇姓女領隊求償，高等法院今維持一審判決，判蘇女應賠償208萬多元，可上訴。

    鐘姓男子等28名學員4年前參加由「天大地方自然文化有限公司」，舉辦的新北市雙溪區虎豹潭體驗營，回程遇北勢溪水暴漲，鐘等6名學員在橫渡梳子壩時，慘遭暴漲溪水沖走溺斃。

    帶隊的蘇姓女老師被依過失致死罪嫌起訴，基隆地院審酌蘇女已賠償6名被害人家屬共600萬元，依過失致死罪判蘇2年徒刑、緩刑5年確定。

    鐘妻、鐘母與2名女兒訴請國賠，認為新北市府開放虎豹潭梳子壩供公共使用，並成為觀光景點之一，卻未於周邊設置警告標示、廣播系統，提醒溪水暴漲時勿渡溪，以及落水所需的救生設備，管理有疏失，共請求國賠890萬元。

    高等法院都認定新北市府有管理疏失，與鐘男死亡間有因果關係，應國賠鐘妻等4名家屬共617萬元，新北市府已於今年9年30日賠付國賠款項。

    鐘姓死者的家屬另對蘇姓女領隊求償1853萬元，基隆地院判決蘇女應賠償208萬7千多元，家屬不服上訴。

    高等法院認為，蘇女身為領隊，未對死者鐘男盡安全照護義務，今仍判蘇女應賠償家屬208萬7千多元。可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播