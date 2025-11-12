三重男為家產殺姊今頭七 老母親痛心家屬哀悽

新北市三重一處豪宅傳出陳男因老母親千萬積蓄被姊、妹信託，卻被蒙在鼓裡，憤而持刀殺死胞姊、刺傷胞妹、妻子，死者今頭七，陳家仍一片哀淒；圖為案發現場。（記者吳仁捷翻攝）

新北市三重60歲陳姓男子不滿親姊姊、妹妹帶九旬老母將其千萬元存款信託，卻沒告知他，6日在母親住處持主廚刀殺死姊姊，砍傷妹妹、妻子，檢警偵訊後，將陳男以殺人罪嫌送辦，罪行重大法院裁定收押；據了解，今天為遭刺死的胞姊頭七，而案發之際在場目睹的老母親案後面對手足相殘，痛失愛女、獨子收押，心痛不已，家屬也一片哀悽。

據了解，身亡的陳家大姊遠嫁美國多年，陳父去世後三姊弟關係轉趨疏遠，陳嫌曾經營電子工廠，陳家也是三重區台北橋頭地主，約10餘年前陳家土地合建新大樓，陳家住在高樓層對門2户。

據透露，檢警案發後逮獲陳嫌，等受傷的陳妹、陳嫌妻子傷勢穩定，連同陳家年邁老母親，直接由檢方偵訊，期間受傷陳妹、陳妻心情仍難平復、難以接受，當偵訊老母親時，年邁老婦人面對手足相殘，不時搖頭、嘆息，說沒幾句就落淚，言語中透露無奈，家境富裕，到老卻面對因家產手足殘殺，強忍悲痛應訊。

鄰居透露，陳嫌夫妻與妹妹照料雙親，陳父去世後，老母仍由陳嫌等人照顧，孝順的陳男很盡責，是鄰居親友眼中孝子；陳姊上月從美國返台，陳男也如常接待，未料聽到九旬老母親透露，姊姊、妹妹帶她去把1000萬元存款信託，陳男卻被蒙在鼓裡，案發當天下午與妻子到對門跟姊妹理論，老母親也在場。

雙方說沒幾句爭執起來，吵得面紅耳斥，陳男返家抄出一把主廚尖刀，到對門住處一刀刺進陳姊胸口慘死，接連攻擊妹妹導致大腿刀傷，陳妻攔阻，也遭刺傷雙手，妹妹趁隙逃下樓報警，警方趕抵制伏陳男，查扣兇刀。

陳男事後向警供稱，自己遭信任親姊妹背叛，導致情緒大為失控，但案發後非常後悔；警詢後，以殺人、傷害等罪嫌，將陳男移送法辦。

