太子集團「爆乳妹」劉純妤15萬交保惹議 北院：非法院裁定的

檢警調偵辦柬埔寨「太子集團」從事跨國洗錢及詐欺等案，將不法所得匯來台灣隱藏，本月4日兵分47路搜索查扣11戶「和平大苑」等45億元不法所得，拘提該集團在台最高幹部王昱棠等24名被告，其中太子集團主席陳志親信、財務長李添（中國籍）的在台特助劉純妤，姣好的臉蛋和身材，被封為「爆乳妹」意外在網路引發討論；閣揆卓榮泰今在立法院答詢時說，法院讓劉女以15萬元交保，對執法人員是極大打擊；質疑聲浪波及台北地方法院，北院今特地聲明指出，台北地檢署並未向北院聲押劉女，而是檢察官依案情諭令劉女15萬元交保，北院無從介入。

檢警調執行搜索並拘提、約談24人，檢察官偵訊後，諭令其中19人具保候傳並限制出境出海，另向北院聲請羈押5人，北院裁定該集團台籍核心幹部辜淑雯、王昱棠、陳志左右手李添的特助李守禮、司機邱子恩等4人羈押禁見，房地產總管凃又文30萬元交保，北檢已針對凃又文提起抗告。

北院指出，媒體關注的「劉姓特助以15萬元交保」部分，是檢察官於偵查階段，依職權命她具保候傳，檢察官並未向北院聲請羈押劉女，法院依法無從介入，北院強調，劉女交保並非北院所為的裁定。

北院解釋，依刑事訴訟法規定，偵查階段檢察官逕命被告具保、聲押或釋放，均屬檢察官的職權範圍；法院僅能在檢方聲押時，依法審查並裁定准否，制度設計是為了確保偵查與審判的職權分際，兼顧人權保障與程序正義。

太子集團主席陳志親信李添在台助理劉純妤（見圖）以15萬元交保。台北地院今特地聲明指出，台北地檢署並未向北院聲押劉女，而是檢察官依案情諭令劉女15萬元交保，北院無從介入。（圖翻攝自Threads）

