為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    上等兵還債缺錢 3度竊同袍現金遭判拘役

    2025/11/12 13:59 記者廖雪茹／新竹報導
    1名上等兵因缺錢，竟於湖口營區訓練期間，3度偷拿室友皮夾裡的1000元，被新竹地院判處拘役20日，得易科罰金。（記者廖雪茹攝）

    1名上等兵因缺錢，竟於湖口營區訓練期間，3度偷拿室友皮夾裡的1000元，被新竹地院判處拘役20日，得易科罰金。（記者廖雪茹攝）

    在雲林縣服役的1名上等兵，因薪資拿去償債而缺錢，竟於湖口營區訓練期間，半個月內3次偷拿室友皮夾裡的1000元，共得手3000元，經被害同袍發現而查獲，案經憲兵隊移送地檢署偵辦，新竹地方法院審理後，依犯現役軍人在營區竊盜罪共3罪，判處拘役20日，得易科罰金。

    判決書指出，這名在雲林縣服役期間擔任汽車駕駛的上等兵，因缺錢使用，竟於去年8月15日、20日及28日，在新竹湖口營區月祥樓2樓寢室內，趁四下無人之際，徒手竊取其室友所有、放置在皮夾內的現金1000元；得手後，依同法又再對同一室友行竊2次。

    室友發現財物遭竊後詢問，並報告上級長官而查獲。案經雲林憲兵隊移送新竹地檢署偵查。該上等兵已在今年3月退伍。

    新竹地院審理後，審酌該名上等兵於服役期間因缺錢使用，竟在營區內竊取軍中同僚現金，顯然欠缺尊重他人財產，所為無可取；惟該上等兵坦認犯行，所竊財物全數返還被害人，而當時薪資3萬6000元，大部分使用於強制執行扣薪及清償債務、房租等家庭經濟。最終依犯陸海空軍刑法第76條第1項第8款之現役軍人在營區竊盜罪，判處拘役20日，得易科罰金。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播