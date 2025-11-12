為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    華視勞資糾紛》4人低於基本工資 應補足差額及特休未休工資

    2025/11/12 14:19 記者楊國文／台北報導
    華視5名員工不滿遭解僱提起民事訴訟，一審均敗訴，高等法院判決解僱有理由，但改判華視應補足4人的工資差額及特休未休工資補償。（記者楊國文攝）

    時任華視新聞部的馬姓女編輯、節目部4名電腦字幕播打員，不滿被華視2019年間片面終止勞動契約，提起「確認僱傭關係存在」之訴，要求按月給付工資，4名電腦字幕播打員並稱，華視擅自將部分字幕播打工作外包，以致4人每月工資低於基本工資，華視應給付工資差額，馬女稱遭2度不當減薪，請求補足工資差額，一審判5人均敗訴，全案上訴；高等法院審理認為，華視解僱5人有理由，但改判潘女4人有權請求華視支付與基本工資間的工資差額及特休未休工資補償，每人從17萬6千多元至18萬6千多元不等，另駁回馬女之訴。可上訴。

    時任華視新聞部馬姓女編輯、節目部潘姓、劉姓、任姓及陳姓電腦字幕播打員主張，5人分別任職華視10多年、20多年，但華視於2019年4月22日以勞基法第11條第2款為由，片面終止勞動契約，未盡安置義務，卻又新聘多名員工，違反解僱最後手段性原則，解僱不合法。

    潘女等4名電腦字幕播打員指示，均為全職員工，工資採按件計酬，華視拒絕給付特休未休工資補償及延長工時工資，且將部分字幕播打工作外包，以致4人每月工資低於基本工資，要求華視應給付自2016至2019年間與基本工資間的工資差額及2017、2018年間的特休未休工資補償；另外，應給付劉女、任女2人延長工時工資。

    馬女主張，原本每月工資5萬7千多元，華視未經她的同意，竟二度降薪，使她薪資短少共10萬9千多元，應給付工資差額。

    台北地院認定5人主張無理由，均判決敗訴。全案上訴高等法院。

    高等法院審理認為，華視2012年至2018年間連年虧損，且沒有未盡安置義務，違反解僱最後手段性原則情事，華視依勞基法第11條第2款規定終止和5人間的勞動契約，一切合法。

    不過，高院指出，潘女4人為全職員工，華視2016至2019年間未提供充分的工作，以致4人每月受領工資未達政府規定的基本工資，4人有權請求華視給付與基本工資間的工資差額，及依據勞法及華視工作規則，請求華視給付2017、2018年間特休未休工資補償。另外，劉女2人未依華視工作規則申請加班程序，並經直屬主管機關核准，故不得請求給付延長工時工資。

    至於編輯馬女部分，高院認為，馬女於2015年度、2016年度考績評分皆為丙等，且無考績點數可扣，華視得依薪資管理準則予以降薪，馬女請求給付工資差額，並無理由。

