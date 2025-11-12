嘉南大圳柳營段客貨車載浮載沉 6旬男脫困已明顯死亡

嘉南大圳柳營段今午發現1輛客貨車載浮載沉，消防人員獲報後趕往協助打撈，車內1名60歲男子脫困後已明顯死亡，家屬到場拒絕送醫，落水原因仍待調查。（民眾提供）

嘉南大圳柳營段今午發現1輛客貨車載浮載沉，消防人員獲報後趕往協助打撈，車內1名60歲男子脫困後已明顯死亡，家屬到場拒絕送醫，落水原因仍待調查。

今日上午11時25分，南市消防局接獲警方轉報嘉南大圳柳營區義士路一段十四號橋發現1白色車輛在大圳內，消防人員出動4車2艇9人趕抵，確認車內有1人受困，12時16分協助打撈上岸，發現車內男子明顯死亡，家屬在場拒絕送醫，交由員警協助處理。

由於當時並無明顯風雨，車輛何時墜落大圳，落水原因不明，警方將進一步調查。

