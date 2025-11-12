為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    嘉南大圳柳營段客貨車載浮載沉 6旬男脫困已明顯死亡

    2025/11/12 13:42 記者王涵平／台南報導
    嘉南大圳柳營段今午發現1輛客貨車載浮載沉，消防人員獲報後趕往協助打撈，車內1名60歲男子脫困後已明顯死亡，家屬到場拒絕送醫，落水原因仍待調查。（民眾提供）

    嘉南大圳柳營段今午發現1輛客貨車載浮載沉，消防人員獲報後趕往協助打撈，車內1名60歲男子脫困後已明顯死亡，家屬到場拒絕送醫，落水原因仍待調查。（民眾提供）

    嘉南大圳柳營段今午發現1輛客貨車載浮載沉，消防人員獲報後趕往協助打撈，車內1名60歲男子脫困後已明顯死亡，家屬到場拒絕送醫，落水原因仍待調查。

    今日上午11時25分，南市消防局接獲警方轉報嘉南大圳柳營區義士路一段十四號橋發現1白色車輛在大圳內，消防人員出動4車2艇9人趕抵，確認車內有1人受困，12時16分協助打撈上岸，發現車內男子明顯死亡，家屬在場拒絕送醫，交由員警協助處理。

    由於當時並無明顯風雨，車輛何時墜落大圳，落水原因不明，警方將進一步調查。

    嘉南大圳柳營段今午發現1輛客貨車載浮載沉，消防人員獲報後趕往協助打撈，車內1名60歲男子脫困後已明顯死亡，家屬到場拒絕送醫，落水原因仍待調查。（民眾提供）

    嘉南大圳柳營段今午發現1輛客貨車載浮載沉，消防人員獲報後趕往協助打撈，車內1名60歲男子脫困後已明顯死亡，家屬到場拒絕送醫，落水原因仍待調查。（民眾提供）

    嘉南大圳柳營段今午發現1輛客貨車載浮載沉，消防人員獲報後趕往協助打撈，車內1名60歲男子脫困後已明顯死亡，家屬到場拒絕送醫，落水原因仍待調查。（民眾提供）

    嘉南大圳柳營段今午發現1輛客貨車載浮載沉，消防人員獲報後趕往協助打撈，車內1名60歲男子脫困後已明顯死亡，家屬到場拒絕送醫，落水原因仍待調查。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播