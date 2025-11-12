大學講師見女大生漂亮 竟在圖書館偷拍裙底風光

台中魏姓大學講師，在校園圖書館偷拍女大生裙底風光，刑事部分台中地院判3月徒刑，民事也判要賠女大生8萬元精神撫慰金。（記者陳建志攝）

台中某科大一名魏姓兼任講師，前年11月在學校圖書館發現一名女大生長得漂亮，竟拿手機從桌子下，想偷拍裙底風光，所幸女大生察覺趕緊離開並報警，警方獲報查扣手機，魏男一度否認辯稱只想拍臉，直到看到監視器影像才坦承，刑事部分依無故攝錄他人性影像未遂罪，判處3月徒刑，女大生另外提出民事求償，台中地院判賠8萬元，可上訴。

中檢起訴指稱，魏姓男子（44歲）是台中某科大兼任講師，2023年11月8日晚上6點多，在該校圖書館2樓發現一名女學生長得漂亮，坐在座位上使用手機，竟故意坐在對面，將手機開啟錄影模式並伸入座位下方數次，想要攝錄女學生的裙底內褲性影像，女大生察覺有異趕緊離開並報警，警方調閱監視器，搜索、查扣魏男手機。

請繼續往下閱讀...

魏男在警方訊問和檢察官偵訊時都矢口否認犯行，辯稱當時是拿手機充電，因發現該名女學生長得漂亮，所以從座位下方拍攝她的臉，沒有要拍攝她的身體隱私部位。

台中地院審理時，前兩次訊問程序魏男仍否認犯行，直到第3次當庭勘驗現場監視器影像，魏男才百口莫辯坦承犯行，因未與被害人達成和解，依無故攝錄他人性影像未遂罪，判處3月徒刑，且因一度否認犯行，如未給予適切刑罰，恐難確保未來能克制己慾而無再犯之虞，不給予緩刑宣告。

女大生另提起民事訴訟，強調魏男的不法行為，經向校方提起校園性騷擾申訴，性別平等教育委員會調查屬實，性騷擾成立，且已造成她身心傷害，加上隱私受侵害，求償精神慰撫金10萬元，女大生父母並主張，魏男的犯行造成女兒身心驚恐，造成兩人須經常往返台北、台中，支出較高的保護及教養費用，兩人也各求償5萬元。

魏男則稱，「我對女大生感到抱歉，有想要透過律師道歉，但無法聯繫到女大生」。

台中地院法官審酌，魏男的竊錄行為，造成女大生身心受有相當程度的痛苦，判決魏男應賠償8萬元，至於女大生父母一併求償的10萬元則駁回，可上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法