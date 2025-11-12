內湖警參加公益路跑 設攤用遊戲宣導反詐、交安

內湖警會講宣導團向參與民眾宣導交通安全及反詐騙。（記者鄭景議翻攝）

台北市內湖警分局為響應節能環保並推動公益，旗下的「內湖警會講宣導團」於9日參與「電器盃節能公益路跑」活動。警方除了在現場維持活動秩序外，更設置交通安全及防詐騙宣導攤位，透過趣味問答和闖關遊戲，與上千名跑友和親子家庭互動，成功讓「路口慢看停、禮讓行人」及最新的反詐守則更貼近民眾生活。

內湖警分局今日表示，本次活動吸引許多親子家庭與運動愛好者參加，警方以趣味問答及闖關遊戲方式加深民眾記憶，宣導「路口慢看停、禮讓行人」及「節能通勤善用大眾運輸」等觀念，提醒民眾行走路口時留意車流，共同營造友善安全的用路環境。

此外，警方也針對近期常見的「假投資」、「假網購」、「假檢警」及「交友詐騙」等手法進行提醒，強調「高獲利即高風險」、「不點擊、不回應、不匯款」的防詐守則，並呼籲民眾遇可疑訊息務必撥打165反詐騙專線查證。

內湖分局指出，透過與公益及運動活動結合，可讓交通安全與防詐觀念更貼近生活。警方未來將持續深入社區、校園及大型活動場域，以多元方式宣導，希望與市民共同建立安全友善的生活環境。

