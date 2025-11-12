「抽中100萬股票 !」 水電行老闆現身說法揭詐騙手法

李姓水電工程行老闆在記者會中說，他在臉書看到「參加抽獎就有機會抽中股票」廣告，加入對方投資LINE群組後，以為繳交30萬元保證金，就可以領到抽中價值100萬元股票，還好警方及時發現後勸阻，保住他辛苦的血汗錢。 （記者林嘉東攝）

基隆市警察局今（12日）召開「165打詐儀錶板」記者會。被騙的李姓水電工程行老闆現身說法指出，他在臉書看到「參加抽獎就有機會抽中股票」廣告，一步步掉入詐團設下的陷阱，以為繳交30萬元保證金，就可以領到抽中的100萬元股票，還好警方及時發現勸阻，保住他辛苦的血汗錢。

60多歲的李老闆說，今年2月底，他在臉書上看到「參加抽獎就有機會抽中股票」的廣告後，留言表示有興趣參加抽獎，對方即引導他加入投資股票的LINE群組，沒多久就有客服人員告訴他抽中價值100萬元股票，但須先繳台幣30萬元保證金，他信以為真，提領30萬元現金交付時，還好被巡邏警察攔下，幸運保住他辛苦血汗錢。警方因此呼籲，凡以「抽獎中獎」、「繳納保證金」等話術，均屬詐騙手法，呼籲市民務必提高警覺，勿輕信以免上當。

基隆市警察局今天上午11時舉辦「打詐儀錶板」記者會。局長林信雄表示，10月詐欺案件數雖比9月增加17%，但財損金額減少38%。10月以「網路購物詐騙」案件，占29.4%居首，居次為「假投資詐騙」案，占8.4%，近來頻傳的「色情應召詐財詐騙」案手法，躍居第三，占7.5%。財損部分，9月份仍以假交友的投資詐騙居首位，占整體詐騙案約31%財損。

警方因此呼籲，網路交友潛藏許多詐騙陷阱，民眾務必保持警覺，提高防詐意識，謹慎面對網路交友，以免一時大意，陷入詐騙圈套。

林信雄也強調，近來「色情應召詐財詐騙」案件頻傳，詐團透過交友軟體或社群媒體接觸被害人，先聊天互動培養感情，再提出見面邀約，隨後以「需繳納保證金驗證身分」或「見面需先支付費用」等理由誘騙金錢，再安排歹徒以言語恐嚇等方式，脅迫被害人交付款項或提供遊戲點數卡序號。

基隆市警察局長林信雄（中）在記者會中呼籲，近來「色情應召詐財詐騙」案件頻傳，呼籲市民提高警覺。 （記者林嘉東攝）

