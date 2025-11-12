為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    吊車特密管脫落砸中轎車 新北捷運開罰廠商、要求停工改善

    2025/11/12 12:19 記者黃政嘉／新北報導
    一輛轎車昨午行經新北樹林區大安路段時，不巧被捷運施工廠商吊車吊掛脫落的特密管砸中。（翻攝記者爆料網）

    新北捷運土城樹林線CQ890樹林段區段標工程傳出意外，昨午近3點間，樹林區大安路上工區進行捷運墩柱的基樁施工，但廠商吊車吊掛特密管時，不慎滑脫碰撞圍籬後掉落，不巧砸中1輛路過轎車，交通指揮人員第一時間注意到，仍來不及擋下轎車。新北市捷運工程局表示，針對未依職安衛規定造成事故，將開罰至少6萬元，並要求廠商停工改善。

    事故地點發生在樹林區大安路與保安街一段的路口，事發的驚險過程被後方行車紀錄器拍下，該轎車當時從大安路左轉行駛保安街一段時，被吊車吊掛突然脫落的特密管砸中。

    新北市捷運局指出，該起事故為CQ890樹林段區段標工程，當時正進行捷運墩柱的基樁施工，依規定現場有監造人員監看及2位義交進行交管，但吊掛特密管時不慎滑脫碰撞圍籬後掉落，造成轎車損傷。

    捷運局表示，已要求施工廠商負起一切責任，針對未依職安衛規定造成事故，依契約開罰至少6萬元，並要求廠商停工改善，全面檢討特密管吊掛高度，避免再度發生後再行復工，另外，車輛毀損部分也要求廠商全權負責，目前已與車主達成協議。

