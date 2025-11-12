為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    欠近300萬！女債務人月收僅2萬撐不下去 北院准清算程序

    2025/11/12 12:00 記者劉詠韻／台北報導
    台北地院裁定姚姓女子因收入太低、還不起債，准她進入清算程序，由司法事務官接手處理。（記者劉詠韻攝）

    台北地院裁定姚姓女子因收入太低、還不起債，准她進入清算程序，由司法事務官接手處理。（記者劉詠韻攝）

    姚姓女子因積欠債務共計292萬元，長期入不敷出，並指月收入僅2萬餘元，無力依協商方案償還。台北地方法院審理後認為，姚女確屬「因不可歸責於己之事由，致履行顯有重大困難」，昨裁定准予開始進行債務清算程序，由司法事務官負責後續處理，全案不得抗告。律師包盛顥建議，民眾若陷債務困境，可依消債條例循序辦理協商或清算，兼顧生活與債務清償。

    判決指出，姚女早於2010年與滙豐銀行達成前置協商，約定自同年6月起分60期償還，每月繳款2萬7135元、利率10.5%，但因收入不足中途停繳。她後續向法院聲請消費者債務清理清算程序，主張目前平均月收入僅2萬1104元，連基本生活開銷都難以維持，無力繼續償債。

    法院查明，姚女現職美商公司，近十個月總薪資約21萬元，平均月薪略高於2萬元，且無任何社會補助或年金收入，依北市114年度最低生活費標準計算，其必要生活開支約為2萬4455元，已高於月收入，顯見無償債能力。

    法官顧仁彧指出，依消費者債務清理條例規定，債務人若因非可歸責於自身之原因導致履行困難，得申請清算程序。姚女的經濟狀況確實陷入困境，且名下除少量股票及197元存款外，並無其他財產，綜合其財務、信用與勞力條件，認定具備申請清算的必要性與正當性。

    因此，法院裁定姚女自11月11日下午4時起開始清算程序，由司法事務官接手執行，裁定內容不得抗告。

    穩勝國際事務所主持律師包盛顥表示，消費者債務清理條例實施以來，讓許多債務人得以依實際收入調整還款方式，兼顧基本生活與清償責任，同時保障債權人公平受償。他建議民眾若面臨債務困難，應依條例循序辦理前置協商、調解、更生或清算程序，以尋求合法的債務解決途徑。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播