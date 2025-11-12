姑婆自費4000元向姪孫買票投侯友宜 傳一則簡訊判刑2年

投票。示意圖（資料照）

台北市71歲徐姓姑婆，為了支持國民黨提名的總統候選人侯友宜，於去年1月總統大選前1週，用LINE傳訊息給徐姓姪孫，請求姪孫和其妻子「投給侯友宜好嗎？回去給你4000元，不要對外說」，遭人檢舉賄選；徐婦到案坦承犯行，台北地院認為她犯後態度良好，且僅對2名親人行求賄賂，犯案情節與影響層面尚非嚴重，情輕法重符合「情堪憫恕」減刑條件，依總統副總統選舉罷免法之行求賄賂罪，將她輕判2年徒刑，緩刑3年。可上訴。

姑婆須為一通簡訊付出昂貴的代價，緩刑的附帶條件是交付保護管束，向公庫支付20萬元，並接受5場次的法治教育課程，沒收或追徵未扣案的4000元賄款、犯案工具的手機1支，並宣告褫奪公權3年。

判決指出，71歲徐婦為了幫侯友宜增加得票數、順利當選，萌生自費行求賄賂的犯意，於2024年1月6日，在她的台北市住處傳LINE給徐姓姪孫：「這次我希望你跟婷（姪孫之妻名）投給侯友宜好嗎？謝謝您，姑婆只想投給下一代可以平安的過日子」。

姑婆換行接著寫道：「柯文哲一人黨，選上了，處事很難，經濟更糟糕」；再換行說：「賴清德愛台毒，台灣太危險不安定，拜託你喔」，最後補上關鍵一句「回去給你4000元，不要對外說，謝謝你，合十」等語。

姪孫對於姑婆的請求未置可否，只回了一個微笑貼圖，沒有答應也沒拒絕。事後有人持螢幕截圖向台北市刑警大隊檢舉姑婆涉嫌賄選，北市刑大報告台北地檢署偵辦，徐婦被通知到案後自白坦認犯行，北檢起訴。

北院認為，行求賄賂屬行賄者單方面的表意行為，不以對方允諾為必要，徐婦雖然只傳送文字訊息，尚未交付賄款，即使姪孫只回覆微笑貼圖、尚未允諾，徐婦仍構成行求賄賂罪，法官指出賄選是敗壞選風的主要根源，扭曲民意的真實性，影響選舉的公正性與社會風氣，徐婦所為實有不該，應予譴責。

此罪的法定刑度為3年以上、10年以下徒刑，合議庭審酌她試圖買票的影響層面、情節尚非嚴重，行求對象只有1人，金額不高、規模不大，科以最低刑期仍顯「情輕法重」，顯可憫恕，因此依刑法第59條規定減刑，判處2年徒刑，並給予緩刑3年機會。

