飛來豔福不是福！ 不甩友人勸阻撿屍泥醉女子下場慘烈

男子撿屍泥醉女子上摩鐵挨告，雙方達成調解仍被重判。（情境照）

高雄市劉姓男子去年4月開車在路邊休息，突有妙齡女子主動開車門上車，女子滿身酒氣但頗具姿色，劉陷入天人交戰，還電詢友人「撿屍也會被抓嗎？」友人勸他把女子送到派出所，但他一時色慾攻心竟將她載到汽車旅館性侵得逞，雖與女子以15萬元達成調解，仍遭法院依乘機性交罪判處徒刑3年1月。可上訴。

判決指出，A女因飲酒而意識不清，去年4月26日20時40分許，在路邊誤搭劉男所駕駛暫停的轎車。劉在車內與A女交談後，明知A女因酒醉而陷於不知抗拒之狀態，將她搭載至附近一家汽車旅館入住，並於同日22時許，在旅館217號房內，利用甲女不知抗拒之狀態乘機性交行為得逞。

過程中，劉男一度以line詢問楊姓友人「撿屍也會被抓嗎？」，友人回傳「當然」，要劉男送A女去派出所，被告卻未依照朋友建議行事，直接載進汽車旅館，事後，還拍下A女床上的睡姿傳給友人。

從事大樓管理員劉男到案後坦承犯行，先與A女以4萬元達成調解，高雄地方法院一審判劉有期徒刑3年4月，無故竊錄他人非公開活動罪部分，公訴不受理；散布竊錄他人非公開活動罪部分無罪。劉不服上訴二審高等法院高雄分院，追加調解金到15萬元，二審仍判他徒刑3年1月。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

