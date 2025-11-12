為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    飛來豔福不是福！ 不甩友人勸阻撿屍泥醉女子下場慘烈

    2025/11/12 11:42 記者蔡清華／高雄報導
    男子撿屍泥醉女子上摩鐵挨告，雙方達成調解仍被重判。（情境照）

    男子撿屍泥醉女子上摩鐵挨告，雙方達成調解仍被重判。（情境照）

    高雄市劉姓男子去年4月開車在路邊休息，突有妙齡女子主動開車門上車，女子滿身酒氣但頗具姿色，劉陷入天人交戰，還電詢友人「撿屍也會被抓嗎？」友人勸他把女子送到派出所，但他一時色慾攻心竟將她載到汽車旅館性侵得逞，雖與女子以15萬元達成調解，仍遭法院依乘機性交罪判處徒刑3年1月。可上訴。

    判決指出，A女因飲酒而意識不清，去年4月26日20時40分許，在路邊誤搭劉男所駕駛暫停的轎車。劉在車內與A女交談後，明知A女因酒醉而陷於不知抗拒之狀態，將她搭載至附近一家汽車旅館入住，並於同日22時許，在旅館217號房內，利用甲女不知抗拒之狀態乘機性交行為得逞。

    過程中，劉男一度以line詢問楊姓友人「撿屍也會被抓嗎？」，友人回傳「當然」，要劉男送A女去派出所，被告卻未依照朋友建議行事，直接載進汽車旅館，事後，還拍下A女床上的睡姿傳給友人。

    從事大樓管理員劉男到案後坦承犯行，先與A女以4萬元達成調解，高雄地方法院一審判劉有期徒刑3年4月，無故竊錄他人非公開活動罪部分，公訴不受理；散布竊錄他人非公開活動罪部分無罪。劉不服上訴二審高等法院高雄分院，追加調解金到15萬元，二審仍判他徒刑3年1月。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播