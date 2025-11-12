10餘年前殺妻入獄剛獲假釋 桃園惡男又勒殺前女友

曾犯殺妻案入獄剛獲假釋的李姓男子，10日於平鎮市這處偏僻地點勒殺前女友周姓女子，案發後落網。（記者周敏鴻攝）

桃園市平鎮區發生一起凶殺命案，10餘年前犯下殺妻案入獄、才剛假釋出獄2個多月的李姓男子，涉嫌於10日清晨在金陵路三段附近空地勒斃前女友周姓女子，平鎮警分局獲報逮捕李男送辦，桃園地檢署11日依殺人罪嫌向桃園地院聲請羈押獲准。

檢警指出，59歲的李姓男子因案入獄，2個月前才剛獲假釋，與前女友周姓女子感情糾紛，心生不滿，於10日清晨前往周女住處外等候，見周女出現時涉嫌以雙手勒頸造成周女窒息死亡。警方接獲報案後迅速逮捕李男，訊後依殺人罪嫌移送地檢署偵辦。

請繼續往下閱讀...

檢察官指揮警方鑑識人員勘查現場、蒐證，並會同法醫相驗後，認定李男涉犯殺人罪嫌重大，且有逃亡、滅證及再犯之虞，11日向法院聲請羈押禁見，經法院裁准，將持續追查具體殺人動機。

檢方表示，案發後已即刻由犯罪被害人保護協會桃園分會啟動關懷機制，提供家屬情緒支持與法律協助，並在後續審理過程中持續陪伴，確保被害人家屬權益獲得保障。

桃園市59歲李姓男子因殺妻案入獄才獲假釋，又勒殺前女友落網被檢方聲押禁見獲准。（記者余瑞仁攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法