花東海岸公路台11線3車相撞 一人無生命跡象搶救中

花東海岸公路台11線39公里、亦即豐濱鄉磯崎海濱大石鼻遊憩區附近，今天上午9點多發生一起3車相撞的重大車禍。（民眾提供）

花東海岸公路台11線39公里、亦即豐濱鄉磯崎海濱大石鼻遊憩區附近，今天上午9點多發生一起重大車禍，一輛43噸的聯結板車與對向一輛小貨車、銀色休旅車相撞，造成小貨車上56歲黃姓駕駛被夾在車內，救難人員到場時已無生命跡象，目前仍在搶救當中，詳細的事故原因還在由警方調查當中。

初步了解，43噸的聯結板車沿台11線花東海岸公路北上，行經39公里處，疑似過彎時車尾甩到對向車道，對向的小貨車跟休旅車閃避不及，3車撞在一起，小貨車上56歲黃姓駕駛被夾在車內，銀色休旅車上61歲潘姓駕駛則受到多處擦挫傷，警方目前正詢問42歲聯結板車黃姓駕駛事發經過，並調閱附近監視器釐清車禍原因。

請繼續往下閱讀...

由於台九線馬太鞍溪橋涵管便道在鳳凰颱風中受損目前封閉，來往花東的車輛須改道台11線花東海岸公路行駛，車禍也造成39公里處雙向不通，車輛回堵等待事故處理，約在上午11點左右把聯結板車移開，目前台11線39公里處單線通行。

花東海岸公路台11線39公里、亦即豐濱鄉磯崎海濱大石鼻遊憩區附近，今天上午9點多發生一起3車相撞的重大車禍。（民眾提供）

花東海岸公路台11線39公里、亦即豐濱鄉磯崎海濱大石鼻遊憩區附近，今天上午9點多發生一起3車相撞的重大車禍。（民眾提供）

花東海岸公路台11線39公里、亦即豐濱鄉磯崎海濱大石鼻遊憩區附近，今天上午9點多發生一起3車相撞的重大車禍。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法