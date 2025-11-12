鳳凰來襲台中烏溪旁12人釣魚還有阿伯看景 警方陸續勸離

鳳凰颱風來襲，台中烏溪旁有釣客堅持垂釣。（讀者提供）

鳳凰颱風來襲，台中市政府宣布今天（12日）達停班停課標準，歷年風災期間烏溪（大肚溪）上游曾發生溪水暴漲情況，竟有12名民眾在沿岸釣魚，還有阿伯坐休閒椅看風景，烏日警方陸續勸離，拜託「性命要顧」不要逗留在公告警戒區域。

「下大雨溪水會暴漲，生命要顧好啦」，烏日派出所巡佐王瑞波、警員邱俊男及賴顗伊，從11日下午起在烏溪河床沿岸巡邏，勸離12名逗留於公告警戒區域民眾，​其中，59歲錢男閒暇垂釣，希望能滿載而歸，卻未察覺溪流水勢漸趨險急。

烏日派出所長楊明勳說，錢男告訴警方住附近而已，員警耐心勸離才驚覺溪水變化，隨即快速整裝離開，並感謝員警提醒直呼「真沒注意到水變急了。」

警方發現銀髮伯拿休閒椅在溪邊看風景，一併拜託趕緊離開，烏日警分局長劉雲鵬表示，防颱巡查是與時間賽跑，即使當下沒有風雨，也不代表沒有危險，呼籲民眾應密切留意颱風資訊，如在道路發現枯木、落石等障礙物，請立即撥打110或1999通報處理。

警方勸離在烏溪旁賞景遊客。（讀者提供）

