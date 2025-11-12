為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    鳳凰來襲台中烏溪旁12人釣魚還有阿伯看景 警方陸續勸離

    2025/11/12 11:00 記者黃旭磊／台中報導
    鳳凰颱風來襲，台中烏溪旁有釣客堅持垂釣。（讀者提供）

    鳳凰颱風來襲，台中烏溪旁有釣客堅持垂釣。（讀者提供）

    鳳凰颱風來襲，台中市政府宣布今天（12日）達停班停課標準，歷年風災期間烏溪（大肚溪）上游曾發生溪水暴漲情況，竟有12名民眾在沿岸釣魚，還有阿伯坐休閒椅看風景，烏日警方陸續勸離，拜託「性命要顧」不要逗留在公告警戒區域。

    「下大雨溪水會暴漲，生命要顧好啦」，烏日派出所巡佐王瑞波、警員邱俊男及賴顗伊，從11日下午起在烏溪河床沿岸巡邏，勸離12名逗留於公告警戒區域民眾，​其中，59歲錢男閒暇垂釣，希望能滿載而歸，卻未察覺溪流水勢漸趨險急。

    烏日派出所長楊明勳說，錢男告訴警方住附近而已，員警耐心勸離才驚覺溪水變化，隨即快速整裝離開，並感謝員警提醒直呼「真沒注意到水變急了。」

    警方發現銀髮伯拿休閒椅在溪邊看風景，一併拜託趕緊離開，烏日警分局長劉雲鵬表示，防颱巡查是與時間賽跑，即使當下沒有風雨，也不代表沒有危險，呼籲民眾應密切留意颱風資訊，如在道路發現枯木、落石等障礙物，請立即撥打110或1999通報處理。

    警方勸離在烏溪旁賞景遊客。（讀者提供）

    警方勸離在烏溪旁賞景遊客。（讀者提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播