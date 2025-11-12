防制跨國性虛擬資產犯罪！ 調查局聯手艾格蒙聯盟訓練中心辦國際研討會

調查局與艾格蒙聯盟訓練中心聯手舉辦「亞太區虛擬資產研討會」，邀請20個國家共同與會。（調查局提供）

隨著科技快速發展，虛擬資產正在重塑傳統金融交易模式，犯罪分子也藉由該模式從事跨境洗錢、資恐、資武擴及其他犯罪活動。為有效防制該類型犯罪，調查局與艾格蒙聯盟訓練中心，於本月10日起至今日止共同舉辦「亞太區虛擬資產研討會」，邀請法國、以色列等國專家來台擔任講者及20國官員一起與會，進行深入交流與經驗分享。

調查局指出，全球金融體系正邁向數位化，加密貨幣及去中心化金融（DeFi），為經濟注入創新動能，但這些新興技術帶來便利與機會的同時，也為執法機關帶來前所未有的挑戰。犯罪分子會利用虛擬資產的匿名性、去中心化與特性，從事非法行為，使全球執法與金融情報單位承受巨大壓力。

為了有效防止該類型的犯罪樣態，特別與艾格蒙聯盟訓練中心（Egmont Centre of FIU Excellence and Leadership, ECOFEL）舉行連續3日的「亞太區虛擬資產研討會」。除了邀請8國公、私部門的專家學者來台擔任講者外，另也邀請史瓦帝尼及亞太區共20個國家，共37位金融情報中心官員來台與會。

調查局長陳白立表示，為回應新興跨境犯罪趨勢，調查局已於2022年成立「幣流追蹤工作小組」，積極提升同仁專業與科技偵查能力，並強化跨機關、跨國合作架構。身為艾格蒙聯盟（Egmont Group）成員之一，我國長期致力於透過技術協助、教育訓練及資訊交流，與各國攜手強化區域與全球防制網絡。本次是艾格蒙聯盟第3度選擇在我國舉辦研討會，今年能與艾格蒙聯盟在此議題合作舉辦活動，深具意義。

法務部長鄭銘謙也表示，此次活動不僅象徵調查局在全球洗錢防制、打擊資恐及資武擴等領域的努力與貢獻獲得國際肯定，也展現我國秉持國際責任與合作精神，積極參與跨境執法與金融情報合作的決心。

艾格蒙聯盟成立於1995年，由各國司法管轄體的金融情報中心組成，目前有182個會員，是世界上規模最大的國際防制洗錢組織，主要是在促進會員間防制洗錢及打擊資恐、資武擴等相關合作及資訊分享。而艾格蒙聯盟訓練中心則於2018年成立，為該聯盟轄下訓練機構，主要是協助各金融情報中心追求卓越和提升領導力，強化並推廣金融情報中心的地位與能見度。

法務部長鄭銘謙表示，此次活動象徵調查局在全球洗錢防制、打擊資恐及資武擴等領域的努力與貢獻獲得國際肯定。（調查局提供）

調查局長陳白立表示，調查局已於2022年成立「幣流追蹤工作小組」，積極提升同仁專業與科技偵查能力，並強化跨機關、跨國合作架構。（調查局提供）

