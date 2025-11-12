裝潢公司老闆外遇讓渡公司 老婆派狗仔跟監又抓到帶小三開房

黃姓裝潢公司老闆出軌簽下500萬元本票和公司讓渡書給妻子，但又被抓包跟小三糾糾纏。（情境照）

黃姓裝潢公司老闆外遇被老婆抓到，他簽下500萬元本票並同意把公司經營權讓渡給老婆，但簽完協議不到一個月，老婆派徵信社人員跟監，又抓到黃男帶小三鍾女二度開房，老婆提告求償100萬，法官判賠20萬元，黃、鍾付完賠償金後，黃認為之前簽過的本票不算數，提告要求撤銷，但法官不認同，判黃男仍須履行本票債權。

判決指出，2022年9月，黃姓男子帶著小三鍾女去喝咖啡，還手牽手一起逛街，幾天後又到摩鐵開房，開完房後不到一個月，又跟小三相約去連鎖旅館開房，行蹤被黃妻精準掌握後，黃妻提告侵害配偶權，向黃、鍾兩人求償100萬元。

請繼續往下閱讀...

高雄地方法院審理時，黃男未到庭替自己辯護，鍾女則坦承部分行為，但不認為侵害黃妻配偶權益，法官綜合相關事證後，判黃、鍾兩人應連帶賠償20萬元。黃、鍾兩人賠完錢後，黃男不甘心，認為自己已經簽過一張500萬元本票和公司讓渡書給妻子，因此提告撤銷500萬元本票的債權。

高雄簡易庭審理時，法官發現，黃男簽本票和讓渡書的時間是2022年8月，但黃妻提告侵害配偶權的時間是2022年9月，因此認定兩者並無因果關係，判黃男敗訴；黃不服上訴，二審法官也不認同黃男理由，一樣判他敗訴，仍須履行本票債權，全案仍可上訴。

