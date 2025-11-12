雙十一拍賣！田園調布住宅驚險得標 LEXUS名車1500元拍出

法務部行政執行署宜蘭分署昨天在基隆舉辦雙十一「五打七安」拍賣會，詢問度相當高的「田園調布」住宅，以台幣1363萬3300元拍定。（記者林嘉東翻攝）

受鳳凰颱風外圍環流影響，基隆市昨天雨勢不斷，法務部行政執行署宜蘭分署昨天在基隆舉辦雙十一「五打七安」拍賣會，仍吸引民眾冒雨到場競標；詢問度相當高的「田園調布」住宅，與LEXUS名車，分別以1363萬3300元與1500元拍定。

法務部行政執行署宜蘭分署昨天上午11時，同步在宜蘭分署及基隆辦公室舉辦雙十一「五打七安」拍賣會。宜蘭區拍賣會受鳳凰颱風影響停班停課停辦，基隆市雖未停班、停課，但整天雨勢滂沱，仍吸引民眾到場搶標；其中，郭姓名下田園調布社區1間37.9坪大、雙平面車位的房子，詢問度相當高。

宜蘭分署執行官鄧順生表示，郭的房子才買3年餘，因繳不出房貸、房屋稅慘遭拍賣；本次以底價1260萬元進行第2拍，平均每坪33萬餘元。本次拍賣共吸引2組人馬競標，開標結果由來自新北市民眾出價1363萬3300元拍定，與第2高標僅差距3萬3300元，驚險得標。

此外，另名欠稅大戶張女，則因欠繳交通罰鍰426筆及未繳使用牌照稅、健保欠款合計共50萬餘元，她名下車齡19年的LEXUS名車，也在此次拍賣會中進行拍賣。鄧順生說，本次拍賣LEXUS，共吸引6位民眾到場競標，競標結果以1500元拍定，但買受人需繳清車輛積欠的欠稅費罰約24萬餘元，始得辦理過戶。

宜蘭分署表示，將持續辦理「五打七安」類案件執行，與檢察機關合作打擊黑、金、槍、毒、詐等五種犯罪，並全面提升「治安、食安、道安、工安、校安、居安、資安」七種領域的安全保障，落實對安定公義社會的守護。

法務部行政執行署宜蘭分署昨天在基隆舉辦雙十一「五打七安」拍賣會，詢問度高的LEXUS名車，吸引6位民眾到場競標，最後以1500元拍定。（記者林嘉東翻攝）

