輔大嚴正譴責曾男攻擊前校長江漢聲 支持院方依法追究

輔仁大學前校長江漢聲昨天看診遭刺傷，校方今發聲明嚴正譴責曾男的暴力攻擊。（取自「輔仁大學」臉書）

30歲男子曾柏瑋昨到新北市輔仁大學附設醫院泌尿科佯裝看診，持美工刀刺傷名醫江漢聲，江漢聲也是輔仁大學前校長，輔大今天發聲明嚴正譴責曾男的暴力攻擊，重申校方唾棄暴力以及暴力零容忍的立場，並表示對於該類犯罪行為，校方絕不姑息，全力支持輔大醫院依法追究到底。

輔大聲明指出，江漢聲昨於輔大醫院遭到不理性暴力攻擊事件，校方對江漢聲表達最深切的關懷，同時對於施暴者予以最強烈的嚴正譴責，任何形式的暴力滋擾行為，不僅是對醫療秩序的無情傷害，更是對社會法治公然挑戰，輔大對於此類犯罪行為，絕不姑息，全力支持院方依法追究到底。



輔大鄭重承諾，校方絕對會保護每一位在職位上認真工作的教職員工，作全體同仁最堅實的後盾，立即協同醫院檢視相關安全防護措施，並為受到影響的同仁提供一切必要的法律協助與心理支持。

輔大提到，作為一所天主教大學，校方堅守「真、善、美、聖」校訓，核心價值在於傳播愛與和平。此次暴力事件，完全違背校方珍視的尊重與關懷，將持續倡導和平理性的溝通，拒絕一切形式的暴力敵意與傷害。

輔大重申對於對暴力的唾棄以及零容忍，籲請全體教職員工生與廣大校友與學校站在一起，共同守護輔大大家庭，支持在醫療崗位上的同仁。

