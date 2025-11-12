為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    社工缺錢A走身障者補助 自首判緩刑

    2025/11/12 09:47 記者黃佳琳／高雄報導
    張姓社工A走慈善基金會公款和身障者補助款被輕判緩刑2年。示意圖。（資料照）

    張姓社工A走慈善基金會公款和身障者補助款被輕判緩刑2年。示意圖。（資料照）

    任職於某知名慈善基金會的張姓社工，兩度A走吳姓身障者的6萬多元補助款，還把基金會的8萬元公款塞入口袋，基金會與張男私下和解未提告，但吳男因未拿到補助款報警，法官認定張男符合自首要件，且與吳男事後也達成和解，因此輕判他緩刑2年。

    判決指出，去年10月24日上午9點多，張姓男子跑到三民二分局民族派出所，向員警自首表示，自己侵吞任職基金會8萬元公款，員警致電基金會詢問，基金會要求張男先回來再說，並未完成報案手續；幾天後，一名吳姓身障者跑到林園分局報案，指稱社會局發放的6萬多元補助款沒有入帳，懷疑被人盜領，經調查後，發現是張姓社工所為。

    張姓社工到案後坦承犯行，辯稱因缺錢花用才會鋌而走險，將社會局發放給吳男的身障補助匯票據為己有，沒有替吳男存入指定帳戶；高雄地方法院審理時，法官認定張男符合自首減刑要件，加上他已與吳男達成和解，將以分期付款方式償還6萬多元，因此依業務侵占罪判刑7月，得易科罰金，另宣告緩刑2年，可上訴。

