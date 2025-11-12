為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    颱風夜驚魂！大貨車國道翻覆橫躺車道 駕駛輕傷

    2025/11/12 09:26 記者彭健禮／苗栗報導
    大貨車車頭毀損嚴重。（記者彭健禮翻攝）

    大貨車車頭毀損嚴重。（記者彭健禮翻攝）

    鳳凰颱風來襲，全台多個縣市放颱風假，但不少職業仍得上工。51歲大貨車司機周姓男子，今（12）日凌晨3點駕車行駛國道一號苗栗三義交流道口，疑因分心撞擊外側護欄後翻車受輕傷。

    國道二隊表示，該起事故發生於今天凌晨3點許，警方獲報後，派遣造橋分隊員警前往。經了解，周男駕駛大貨車，於行經國道一號南向150.4公里處，車輛向外偏移，撞擊外側護欄後翻覆於三義交流道南向匝道匯入主線車道上。

    周男手腳擦挫傷，婉拒送醫，經員警酒測，沒有酒駕情事。周男向警方稱，因一時分心未注意才會撞車翻覆。因當時車流稀少，翻覆大貨車未造成車流壅塞，事故現場於3點52分排除，後續由警方依規定處理。

    國道二隊呼籲用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離，以確保他人與自身用路安全。

    大貨車翻覆，車體橫躺車道。（記者彭健禮翻攝）

    大貨車翻覆，車體橫躺車道。（記者彭健禮翻攝）

    當時車流稀少，翻覆大貨車未造成車流壅塞，事故現場於3點52分排除，後續由警方依規定處理。（記者彭健禮翻攝）

    當時車流稀少，翻覆大貨車未造成車流壅塞，事故現場於3點52分排除，後續由警方依規定處理。（記者彭健禮翻攝）

