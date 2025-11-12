為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    鳳凰颱風未到先驚魂 失智婦車禍自行出院府城「迷航」6小時

    2025/11/12 09:12 記者王捷／台南報導
    鳳凰颱風前夕，88歲李婦記憶力不穩，車禍又自行出院，迷航6小時，南警五分局和緯所謝承翰循線在南區尋獲，迅速協助其平安返家。（民眾提供）

    鳳凰颱風前夕，台南傳走失驚魂，88歲李姓老婦因為出車禍被送醫後，沒等家人來接就自己從新樓醫院出院，但因為記憶力不穩迷途超過6小時，家人擔心夜裡風雨增強報案，南警五分局和緯派出所警員謝承翰獲報後，終於在南區中華南路找到李婦。

    五分局指出，昨晚7點多，李婦家人到和緯派出所求助，自稱在下午2點多時，接獲南警一分局通知，表示李婦因交通事故送往新樓醫院，結果自己跑走，家屬趕抵時，李婦確已自行離院，手機未能聯繫，四處尋覓無著，加上颱風將至，擔心天候與行車風險升高，因此只好到派出所拜託找人。

    警員謝承翰原在所內待命，在得知婦人的車牌後，立刻調閱車牌辨識系統，確定李婦的大概位置，立即騎車外出搜索，從北區往南區巡線排查易迷航路段。約1小時後，才在中華南路發現一名老婦騎車來回繞行，當場上前比對衣著與特徵，確認為通報對象，初步檢視意識清楚、無明顯外傷，隨即通報巡邏車到場支援。

    員警將人車載返所內，通知家屬接回。張男向警方致謝，表示母親近來記憶力不穩，白天驚魂未定才會離院迷途，所幸警方跨區協尋迅速，未讓家人陷入更大風險。

    五分局強調，歷經北區外出、東區事故與南區尋獲，警網即時串聯是關鍵。警方提醒，家中長者外出宜有人陪同，機車與隨身物可放置聯絡方式，短時間失聯且無法掌握行蹤時，應即刻就近報案，提高尋獲效率；颱風期間也會加強巡邏，以守護社區安全。

