    社會

    誣指警員強迫路邊解放 酒駕騎士慘了

    2025/11/12 06:39 記者鮑建信／高雄報導
    李姓騎士不滿酒駕被抓，涉嫌誣告警員強迫他路邊小便，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

    

    高市李姓騎士不滿酒駕被查獲，反控周姓警員逼迫他在路邊解放，涉嫌觸犯妨害自由罪，被依誣告罪起訴，高等法院高雄分院判處有期徒刑5月，不得緩刑。

    判決書指出，2022年9月25日清晨5點多，李男在左營區東門路住處前，因騎車未載安全帽被鼓山分局龍華派出所周姓等警員查獲，並發現他身上有酒味，經其同意酒測，酒精濃度為每公升0.68毫克（，業經法院依公共危險罪，判處有期徒刑4月定讞，併科罰金2萬元）移送法辦。

    李因而心生不滿，乃於同年10月19日，以此案陳情狀的附件方式，出具告訴狀向橋頭地檢署檢察官提出告訴，誣指周員涉有強制罪嫌，阻止其回家如廁、要求其在路邊小便。

    2023年9月28日，承辦檢察官開庭偵查，李男以證人身分應訊，堅稱周員強迫他在路邊小便。後來，檢方調查，警方取締酒駕過程依法有據，是李男自行在路旁尿尿，認定他構成誣告罪起訴，並被高雄高分院判處有期徒刑5月，比原審少1個月，仍可上訴。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

