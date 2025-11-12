改了任用規定還升不了分隊長 女消防員上訴慘敗

示意圖，圖為消防人員救護，非本新聞人事。（資料照）

因內政部修正任用規定，台南吳姓女消防員爭取擔任分隊長或科員，南市消防局與銓敘部、消防署研議後以「新規不溯及既往」未允許，但她援引禁反言原則提起訴訟，但最高行政法院認為不構成，駁回上訴。

吳女2019年考取三等消防警察特考，南市消防局派警正四階隊員。但是，內政部在2021年修正「具警察官任用資格人員應公務人員特種考試警察人員考試三等考試消防警察人員類科錄取分配作業規定」，簡稱「分配作業規定」；新規定的重點之一是受訓期滿者，以分隊長同一升遷序列職務任用。

身為隊員的吳女認為，自己也完成實務訓練，以新規定來說能任職分隊長，兩度向消防局陳情，請求改派到與分隊長、科員同列的職務，並引用保訓會多份個案決定，自己與修法後同期錄取者僅差在時間點，如過不適用新規，將造成同工不同待遇，違反平等、禁反言原則。

禁反言原則與民法契約相關，舉例來說，房東先說不漲房租，等房客續約後，又突然說要大漲，這可能觸犯禁反言，強調契約的信賴保護精神。

南市消防局強調，吳女分發是在新規生效前就確定，新規定無溯及效力，當然不能要求重新分發。

最高行政法院認為，吳女在新法規修正前派任，也不是跨越新舊規定期間，禁反言原則，是有一方先承諾讓別人產生合理信賴的約定後，不可以事後翻覆，但從吳女的案例來看，機關也沒答應她升遷又反悔，這不是禁反言的要件，因此駁回上訴。

