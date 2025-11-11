高雄機車竊賊持螺絲起子拒捕又攻擊員警 遭強力壓制逮捕

高雄機車竊賊持起子拒捕，並攻擊員警遭強制壓制。（民眾提供）

高雄市三民二分局於今（11）日下午接獲民眾報案，指停放於大昌二路上的機車遭竊，員警獲報後隨即展開追緝，迅速於2小時內在仁武區發現遭竊車輛，並對黃姓竊嫌展開圍捕，但黃嫌（48歲）於逮捕過程中，拒不配合且作勢攻擊員警，警方當場施以強制力將黃嫌逮捕壓制，將他帶回派出所偵訊。

由於人贓俱獲，警方訊後依竊盜罪及妨害公務罪現行犯逮捕，並移送高雄地檢署偵辦，並建請預防性羈押，以避免再犯影響治安。

三民二分局表示，今日下午15時50分許，接獲胡姓民眾報案稱停放於大昌二路上的機車遭竊，立即組成專案小組，經調閱沿線監視器，於17時許在仁武區仁和街發現遭竊車輛及竊嫌，隨即上前圍捕，黃男（48歲）拒絕配合，持螺絲起子作勢攻擊並駕車準備逃離，警方強制力將他壓制逮捕。

因逮捕過程中黃男仍不斷反抗，造成黃嫌及執勤員警手腳擦挫傷，所幸傷勢無礙，今依竊盜罪及妨害公務罪嫌移送法辦。

警方呼籲，民眾應提高防竊意識，車輛停放時務必上鎖，並將鑰匙妥善保管，避免財物損失；警方將全力打擊犯罪，以保障市民安全。

黃姓男子偷竊機車，過程被監視器拍下成鐵證。（民眾提供）

