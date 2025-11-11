苗栗男隨機砍人被求處3個無期刑 護童重傷正義哥：符合預期

林男（中）於上個月17日出院，縣府予以表揚，妻女陪同受訪，他雙手合十感謝各界的關心與鼓勵。（資料照）

苗栗市48歲男子邱明治持刀當街連續砍傷2名國小女童及50歲林姓男子，致2人重傷，震驚社會。苗栗地檢署偵結，認他已有犯殺人未遂前科，經處重刑且執行期滿出獄又再犯，習性兇殘，依涉犯3次殺人未遂罪起訴，並均具體求處無期徒刑。對此，於事件中護童而遭砍刺重傷的「正義哥」林姓男子接受本報獨家電訪表示，符合他的預期，也盼法官能支持，不要讓這麼危險的人再傷害到無辜百姓。

10月2日當天下午，林男因協助被邱男刺傷的徐姓女童，也遭邱男突襲，刺傷側腹及胸部，傷重送醫於加護病房急救。他女兒擔心焦急，透過網路社群，請網友們「幫爸爸集氣」，度過險境；另一方面也對於凶嫌邱男行徑氣憤不已，於網路社群發聲訴求司法判處邱男「死刑」。

林男說，女兒護父心切，他也心知邱男行徑並未造成人員死亡，不可能到死刑。如今，檢察官考量邱男習性兇殘，求處無期徒刑，有符合他的預期，但起訴之後，還需法院審理，也盼法官能支持，不要讓這麼危險的人再傷害無辜百姓。

對於出院後近況，林男說，他的外傷都已癒合，但因肺臟、肝臟及橫膈膜都有受損，還無法從事較劇烈的動作，醫師說他的「內傷」要3至6個月的時間進行修復，所以現階段要定期回診。他並再次感謝社會各界的關心與鼓勵。

事件當天，林男發現徐姓女童遭砍傷，上前協助，遭邱男冷不防從背後襲擊，側腹、胸各中一刀，但林男仍負傷引開邱男，維護徐姓女童逃離。林男傷及內臟，傷勢嚴重，經大千綜合醫院醫療團隊全力搶救，保住性命，於加護病房轉出一般病房時，向妻子說「不後悔擋下這兩刀」，否則恐怕會有更多學童受傷。他見義勇為感動各界，獲封為「正義哥」。

林男於上個月17日出院，縣府予以表揚，他當時受訪表示，若以後若再遇到類似狀況，他會再次選擇保護孩子，因為自己也有2位女兒，若她們在外遇到危難，也期盼別人能伸出援手度過難關。

