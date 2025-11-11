為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    11/11今彩539頭獎開2注！ 800萬獎落新北、新竹

    2025/11/11 22:07 即時新聞／綜合報導
    11月11日開獎的第114000104期大樂透摃龜；第114000273期今彩539頭獎開出2注。（台彩提供；本報合成）

    11月11日開獎的第114000273期今彩539頭獎開出2注，由新北市中和區安平路158號「盈佰億彩券行」、新竹縣竹北市三民路270之1號「禾家歡投注站」開出；第114000104期大樂透則摃龜。

    第114000104期大樂透中獎號碼「11、16、24、42、44、47，特別號：32」。頭獎摃龜；貳獎開出5注，每注可得181萬7113元；參獎共77注中獎，每注可得7萬414元；肆獎共190注中獎，每注可得1萬8344元；伍獎共4114注中獎，每注可得2000元；陸獎共5519注中獎，每注可得1000元；柒獎共5萬5348注中獎，每注可得400元；普獎共7萬8357注中獎，每注可得400元。

    第114000104期49樂合彩中獎號碼為「11、16、24、42、44、47」。四合開出1注，可得20萬元；三合共116注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3214注中獎，每注可得1250元。

    第114000273期今彩539中獎號碼為「05、19、31、34、39」。頭獎共開出2注，每注可得800萬元；貳獎共145注中獎，每注可得2萬元；參獎共5176注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬1554注中獎，每注可得50元。

    第114000273期39樂合彩中獎號碼為「05、19、31、34、39」。四合摃龜；三合共126注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6691注中獎，每注可得1125元。

    第114000273期3星彩中獎號碼為「450」。壹獎共85注中獎，每注可得5千元。

    第114000273期4星彩中獎號碼為「1129」。壹獎共106注中獎，每注可得5萬元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

    大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

