    太子集團租101辦公室詐騙 卓榮泰：101是國家門面 不能讓它變詐騙

    2025/11/11 22:37 記者劉宛琳／台北報導
    行政院長卓榮泰指101是國家的門面，不能讓它變成詐騙。（記者王藝菘攝攝）

    跨國詐騙集團太子集團日前在台被破獲，對於太子集團在台北101大樓承租兩層辦公室行騙，民眾黨立委黃珊珊今在立法院質詢行政院長卓榮泰，強調101是公股代表、董事長是官派的，一定要篩選承租人；卓回應，他會要求101在內控管理上面，對承租人必須進一步的瞭解，「因為101是國家的門面，不能讓它變成詐騙」。

    黃珊珊表示，太子詐騙集團從他進來台灣到銀行，在101還開了公司，他去年曾質詢過此議題，101必須要對承租人進行相關的身家調查，這件事情有沒有做？他們顯然沒有做，101當時回覆她，指他們有開選商會議、還有調查董監事資格，才讓太子集團進駐。「可是101是國家的門面，101有公股的代表，101的董事長是我們官派的！」

    卓榮泰表示，透過這個例子，他應該要要求101在內控管理上面，對承租人必須進一步的瞭解。

    黃珊珊表示，是，這個案子在她十幾年前當律師的時候，就有人用著101的承租到處詐騙。所以去年底她提出質詢，要求101對於承租人要有一定的篩選，尤其是詐騙集團，用101的門面來詐騙所謂的投資人，投資人看到101，就會覺得，「喔公司在101，一定沒問題」。

    卓榮泰表示，這個要求是應該的，因為101是國家的門面，不能讓它變成詐騙。

    黃姍姍表示，太子集團運用了我們的新南向政策，他們所有人都是拿著柬埔寨的護照進進出出，如入無人之境，現在這種外商、這種資歷，如果金管會主委拿出查小市民的那種AI精神，像這些很奇怪的，是不是應該KYC、EDD再來做一次全面性的檢查，尤其是對柬埔寨所謂的境外公司來台灣，在我們的銀行體系當中，應該做個關懷和清查吧。

    金管會主委彭金隆表示，他們進來很多細節沒辦法在這邊說明，其實他在這邊開戶還有這些往來，「我們現在已經針對金流整個做詳細的查核」。黃姍姍表示，小市民都要查，這個也認真查一下啦；卓榮泰回應，「我們會一樣認真的查 」。

    黃姍姍表示，用這個案例來回推2018、2019新南向開始進來的東南亞公司，我們可能在銀行端要有一些動作，她覺得不能再錯放了。

