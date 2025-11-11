涉性侵、猥褻國中生 教會會長犯13罪重判9年6月

教會會長涉性侵、猥褻國中生，犯13罪被橋頭地院重判9年6月。（資料照，記者鮑建信攝）

高市某教會陳姓會長因教導國中生童子軍活動，而熟識就讀國中的甲男後，涉嫌抓他小雞雞，甚至三度闖入房間強行口交，被橋頭地院認定觸犯13罪，依妨害性自主等罪，重判徒刑9年6月。

警方調查，被告陳男和被害人甲男均為某教會教友，並因擔任會長教導他童子軍活動而熟識，明知對方為未滿14歲少年，竟於2024年2月間至9月底，在甲男戶籍地及住所地，藉故攀談教會之事，涉嫌強行以雙手隔著外褲撫摸揉捏其生殖器，或伸入內褲中直接撫摸，前後高達10次。

此外，同年2月8日至11月17日，陳男趁甲男在住處未鎖門，三度闖入他房間，涉嫌強迫他口交得逞，後因被甲男外婆撞見，告知其母親報警處理，員警傳喚陳男到案說明，製作筆錄後函送橋頭地檢署偵查、起訴﹔陳男應訊則坦承犯行。

承辦法官開庭調查，認定陳男觸犯13罪，其中強制猥褻共10罪，各處有期徒刑3年4月，另強制性交3罪，則各處7年5月，併執行刑9年半，仍可上訴。

