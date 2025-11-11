阿公級車手？家有8旬母與中風妻 64歲車手取款60萬被逮

彰化縣和美警方從車手身上起出60萬元與相關證件。（民眾提供）

彰化縣和美警分局逮捕1名64歲黃姓車手，論起年紀堪稱是車手界的資深人士，車手供稱因為家有80多歲的老媽媽，老婆又中風，在家無積蓄下只好鋌而走險，明知車手容易被抓，為了錢只好依照指示辦事！

和美警分局表示，日前受理41歲黃姓男子報案，供稱因為加入交友軟體，在天天的甜言蜜語的送暖下，誤信加入假投資的LINE群組，誤以為操作買賣虛擬貨幣穩賺不賠，第一次匯了5萬元，雖然有拿回一點紅利，但對方又要他加碼60萬元，他越想越不對，決定報案。

警方一聽就是知道又是詐騙集團的手法，將計就計，由男子帶著60萬元與對方相約在伸港鄉超商面交，當場就在超商逮捕64歲車手，身上起出60萬元、工作手機、契約等相關證物。

由於這次逮捕的車手年紀偏大，都足以當阿公了，車手才透露，因為家中缺錢，上有老母，原本照顧媽媽的妻子又中風了，車手一根蠟燭兩頭燒，明知道面交取款就可以拿到工資，應該就是幫詐團當車手，但實在沒辦法了，只好賭上不會被捕的風險，只是這次栽了，也只能認了。

